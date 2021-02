டென்னிஸ்

ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் ஜோகோவிச், செரீனா வில்லியம்ஸ் வெற்றி + "||" + In the first round match of the Australian Open tennis Djokovic, Serena Williams win

ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் ஜோகோவிச், செரீனா வில்லியம்ஸ் வெற்றி