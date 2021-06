டென்னிஸ்

பிரெஞ்ச் ஓபன் டென்னிசில் வென்றதும் இளம் ரசிகருக்கு பேட்டை பரிசாக வழங்கிய ஜோகோவிச் + "||" + Djokovic presents a cap to a young fan after winning the French Open tennis

