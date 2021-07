டென்னிஸ்

ஒலிம்பிக்கில் பங்கேற்க இருந்த முன்னனி ஆஸ்திரேலிய டென்னிஸ் வீரருக்கு கொரோனா + "||" + Australian tennis player test covid positive who was to play in Olympics

ஒலிம்பிக்கில் பங்கேற்க இருந்த முன்னனி ஆஸ்திரேலிய டென்னிஸ் வீரருக்கு கொரோனா