டென்னிஸ்

டோக்கியோ ஒலிம்பிக் டேபிள் டென்னிஸ் போட்டி: தமிழக வீரர் சத்யன் போராடி தோல்வி + "||" + Tokyo Olympics Table Tennis: Sathiyan Gnanasekaran loses to Lam Siu Hang in round of 32

டோக்கியோ ஒலிம்பிக் டேபிள் டென்னிஸ் போட்டி: தமிழக வீரர் சத்யன் போராடி தோல்வி