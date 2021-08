டென்னிஸ்

அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் விளையாடப் போவது இல்லை என ரபேல் நடால் அறிவிப்பு + "||" + Rafael Nadal Out for Rest of 2021 Tennis Season with Foot Injury

அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் விளையாடப் போவது இல்லை என ரபேல் நடால் அறிவிப்பு