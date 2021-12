ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ்: செக் குடியரசு வீராங்கனை விலகல்

பிராகுவே,

ஆண்டின் முதலாவது கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டியான ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி மெல்போர்னில் ஜனவரி 17-ந் தேதி முதல் 30-ந் தேதி வரை நடக்கிறது. இந்த போட்டியில் இருந்து செக் குடியரசு வீராங்கனையும், உலக தரவரிசையில் 32-வது இடத்தில் இருப்பவருமான 25 வயது செக் குடியரசின் கரோலின் முச்சோவா விலகி இருக்கிறார்.

அவர் 2021ம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் அரையிறுதி வரை சென்றவர் ஆவார். இந்நிலையில், காயம் காரணமாக அடுத்த ஆண்டு நடைபெறும் தொடரில் பங்கேற்கவில்லை என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

Im sad to announce that my 2022 season will not start in Australia.

Im doing all I can to get back on the court as soon as Im able.💪🏽🖤 pic.twitter.com/36OPeaSdX7