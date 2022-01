அடிலெய்ட் டென்னிஸ்: 100ம் நிலை வீராங்கனையிடம் தோல்வியடைந்த முன்னணி வீராங்கனை!

அடிலெய்ட்,

ஆஸ்திரேலியாவின் அடிலெய்ட் நகரில் ‘அடிலெய்ட் 2022 இண்டர்நேஷனல்’ டென்னிஸ் தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. ஆஸ்திரேலிய ஓபன் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் முன்னோட்டமாக இந்த டென்னிஸ் தொடர் பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், இன்று நடைபெற்ற போட்டியில் உலகின் இரண்டாம் நிலை டென்னிஸ் வீராங்கனையான சபலென்கா, 100-வது இடத்தில் இருக்கும் வீராங்கனையிடம் தோல்வியடைந்துள்ளது டென்னிஸ் உலகில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

Roaring into the quarterfinals 💥



Kaja Juvan knocks out the No.2 seed Sabalenka 7-6(6), 6-1!#AdelaideTennispic.twitter.com/HVrU9mBNuz