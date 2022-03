டென்னிஸ்

இந்தியன் வெல்ஸ் ஏடிபி டென்னிஸ் தொடர் - கால் இறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார் ரஃபேல் நடால் + "||" + Rafael Nadal advanced to the quarterfinals of the Indian Wells ATP Tennis Series

