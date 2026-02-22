பற்கள் உடைவதற்கான காரணங்கள்..அதனால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள்!

Subash T
பல் சொத்தை கடுமையாக இருந்தால் ஒரு கட்டத்தில் பொடிப் பொடியாகப் பற்கள் உடைந்துவிட வாய்ப்பு அதிகம்.
விபத்தினால் பல்லில் அடிபடுமானால் பல் உடையலாம். குழந்தைகள் விளையாடும்போது கவனக்குறைவாக காயம் பட்டாலும் பற்கள் உடைய வாய்ப்பு இருக்கிறது.
சண்டை போடும்போது முகத்தைத் தாக்கினால் பற்கள் உடையும். இருளில் எங்காவது இடித்துக் கொள்ளும் போதுகூட பற்கள் உடையக்கூடும். தெற்றுப்பற்கள் உள்ளவர்களுக்கு சிறு விபத்து ஏற்பட்டாலும் பற்கள் உடைந்துவிடும்.
பல்லில் அடிபட்டு முழு பல்லும் பெயர்ந்து விழுந்தாலும், பாதி பல் உடைந்தாலும், அந்தப் பல்லை ஒரு டம்ளர் பாலில் போட்டு மூடி, உடனடியாக பல் மருத்துவரிடம் அதைக்கொண்டு செல்லுங்கள். உடைந்த பல்லை மீண்டும் பொருத்திவிடவும் வழிகள் உள்ளன.
பல்லின் உடைந்த பகுதியை ஒரு வகை சிமெண்ட் கொண்டு அடைப்பது, பல்லின் மேல் கேப்’ போட்டு மூடுவது, பல் முழுவதையும் எடுத்துவிட்டு, அந்த இடத்தில் ‘‘இம்பிளான்ட் சிகிச்சை’ மூலம் செயற்கை பல்லைப் பொருத்துவது எனப் பல சிகிச்சைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
சில நேரம் பல்லில் அடிபட்டு இருக்கும், ஆனால் உடைந்திருக்காது. இதனால் வலி இருக்காது. அதேநேரம் சில நாட்களில் பல்லின் நிறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பழுப்பு நிறத்துக்கு மாற ஆரம்பிக்கும்.
இதற்குக் காரணம், பல்லுக்குச் செல்லும் ரத்த ஓட்டம் குறைந்துவிட்டது, என்பதுதான். இந்த நிலையில் உடனடியாகப் பல் மருத்துவரை சந்தித்து ஆலோசனை பெற வேண்டும்.
இல்லையென்றால், பல் முழுவதும் பழுப்பு நிறத்துக்கு மாறிவிடும். பல்லையே அகற்ற வேண்டி வரலாம். இதைத் தவிர்க்கவே உடனடியாக டாக்டரை சந்திக்க வேண்டியது அவசியம்.