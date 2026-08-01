பி.எம். கிசான் திட்டம் மேலும் 5 ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிப்பு... கடைசி 24 மணி நேரத்தில் என்ன நடந்தது?

தினத்தந்தி
✦ 600 காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு பதக்கங்களை வழங்கி கவுரவித்தார் முதல்-அமைச்சர் விஜய்!
✦ த.வெ.க. எம்.எல்.ஏ.விடம் பேரம் பேசியதாக தொடரப்பட்ட வழக்கு: 2 நாட்கள் கையெழுத்திட வராத நிலையில் இன்று திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் ஆஜரானார் செந்தில்பாலாஜி!
✦ விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 உதவித்தொகை வழங்கும் பி.எம். கிசான் திட்டம், மேலும் 5 ஆண்டுகள் தொடர மத்திய மந்திரிசபை ஒப்புதல்!
✦ டாஸ்மாக் நிர்வாகத்தில் முறைகேடு நடந்துள்ளதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை பதிவு செய்த வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜியை கைது செய்ய இடைக்காலத் தடை!
✦ 5 தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்க விதிக்கப்பட்ட தடையை ஆகஸ்ட் 24-ஆம் தேதி வரை நீட்டித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு!
✦ டாஸ்மாக் முறைகேடு வழக்கு: செந்தில்பாலாஜியின் நெருங்கிய நண்பர்களான கார்த்திக், ரமேஷ் ஆகியோரை கைது செய்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் நடவடிக்கை!
✦ குடிநீர் விநியோகம் மற்றும் அத்தியாவசிய பணிகளை மேற்கொள்ள ரூ.340 கோடி நிதி ஒதுக்கி முதல்-அமைச்சர் விஜய் உத்தரவு!
✦ தமிழ்நாடு முழுவதும் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு பணிகள் இன்று தொடக்கம்!
✦ சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.280 குறைவு; ஒரு சவரன் ரூ.1,05,760-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ.13,220-க்கும் விற்பனை!