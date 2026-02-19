ஒரே நாளில் கோத்தகிரியில் பார்க்க வேண்டிய 7 சிறந்த சுற்றுலாத்தலங்கள்.!

Subash T
நீலகிரியின் மூடுபனி சிகரங்களுக்கு மத்தியில் அமைந்திருக்கும் கோத்தகிரி, இயற்கை ஆர்வலர்களுக்கு ஒரு அமைதியான புகலிடமாக வெளிப்படுகிறது, அதன் அற்புதமான நிலப்பரப்புகள் மற்றும் முக்கிய வனப்பகுதிகள் பயணிகளை கவர்ந்திழுக்கின்றன.
உயிலட்டி நீர்வீழ்ச்சி: பசுமையான தாவரங்களுக்கு மத்தியில் அமைந்திருக்கும் உயிலடி நீர்வீழ்ச்சி ஒரு சுவாரஸ்யமான ஆச்சரியமாகும். படிகளால் ஆன கற்பாறைகள் வழியாக நீர் கீழே விழுகிறது, இது அமைதியான மற்றும் அழகிய காட்சியை உருவாக்குகிறது, நிதானமான சுற்றுச்சூழல் அமைப்பை உருவாக்குகிறது மற்றும் சுத்தமான ஓய்வு அளிக்கிறது.
குயின் நீர்வீழ்ச்சி: தமிழ்நாட்டின் நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரி தாலுகாவில் மறைந்திருக்கும் ஒரு மறைக்கப்பட்ட ரத்தினம் குயின் நீர்வீழ்ச்சி. இந்த மயக்கும் நீர்வீழ்ச்சி, பாறைகளின் பிளவுகள் வழியாக நீர் கீழே விழுவதை அழகாகக் காட்டுகிறது. பகல்நேர சுற்றுலாவிற்கு பிரபலமான இடமான இது, கோத்தகிரியிலிருந்து சுமார் 7 கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ளது.
பிளாக் தண்டர் தீம் பார்க் : பிளாக் தண்டர் தீம் பார்க் என்பது அட்ரினலின் பிரியர்களுக்கும், குடும்பத்திற்கும் ஒரு சிலிர்ப்பூட்டும் சுற்றுலாத் தலமாகும். கோத்தகிரிக்கு அருகில் அமைந்துள்ள இந்த பிரம்மாண்டமான பூங்கா, நீர் சவாரிகளை விரும்பாதவர்களுக்கு பல்வேறு வகையான அட்ரினலின்-பம்பிங் சவாரிகள், நீர் சறுக்குகளை வழங்குகிறது.
கோடநாடு காட்சி முனை: கோடநாடு வியூ பாயிண்ட் அழகிய நீலகிரி மலைகளின் மூச்சடைக்கக்கூடிய பரந்த காட்சிகளை வழங்குகிறது, இது மிகவும் அழகிய பாதைகளில் ஒன்றாக புகழ்பெற்றது, இது இயற்கை ஆர்வலர்கள் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டிய விடுமுறை இடமாக அமைகிறது.
கேத்தரின் நீர்வீழ்ச்சி : கோத்தகிரி சுற்றுலாத் தலங்களில் ஒன்றான கேத்தரின் நீர்வீழ்ச்சி, மைசூர் மாவட்ட ஆட்சியர் ஜி.டி. காக்பர்னின் துணைவியார் பெயரிடப்பட்டது. இது கோத்தகிரிக்கு அருகில் அமைந்துள்ள ஒரு கண்கவர் நீர்வீழ்ச்சியாகும். 250 அடிக்கு மேல் உயரத்தில் இருந்து விழும் இந்த அழகான நீர்வீழ்ச்சி, நீலகிரி மலைகளின் பசுமையான பசுமைக்கு மத்தியில் ஒரு மயக்கும் காட்சியை வழங்குகிறது.
லாங்வுட் ஷோலா : லாங்வுட் ஷோலா என்பது ஒரு அழகிய பசுமையான காடு, இது தீண்டப்படாத அழகின் மத்தியில் அமைதியான பின்வாங்கலை வழங்குகிறது. இந்த வனப்பகுதி பல்வேறு வகையான தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களுக்கும், உள்ளூர் தாவர இனங்களுக்கும், பறக்கும் நரி மற்றும் காட்டெருமை போன்ற விலங்குகளுக்கும் தாயகமாகும்.
கில்-கோட்டகிரி : கோத்தகிரியிலிருந்து ஆறு மைல் வடகிழக்கில் அமைந்துள்ள கில்-கோட்டகிரி ஒரு வினோதமான கிராமம், தினசரி கூட்ட நெரிசலில் இருந்து அமைதியான ஓய்வு அளிக்கிறது. கோத்தகிரியில் பார்வையிட இது ஒரு சிறந்த இடம். தேயிலைத் தோட்டங்கள் தேயிலை இலைகளை வாடுதல், உருட்டுதல், நொதித்தல் மற்றும் உலர்த்துதல் போன்ற தொலைந்து போன நடைமுறைகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுகின்றன.