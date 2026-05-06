இயற்கையுடன் இணைக்கும் மலைப்பகுதி பயணம்!

தினத்தந்தி
மலைப்பகுதிகள் இயற்கையின் அழகை முழுமையாக அனுபவிக்கச் செய்யும் சிறந்த சுற்றுலாத்தலங்களாகும். இங்கு காணப்படும் பசுமையான காடுகள், குளிர்ந்த காலநிலை மற்றும் தூய்மையான காற்று மனதிற்கு அமைதியையும் புத்துணர்ச்சியையும் அளிக்கின்றன.
தமிழ்நாட்டில் பல அழகான மலைப்பகுதிகள் உள்ளன. உதாரணமாக, ஊட்டி அதன் தேயிலைத் தோட்டங்கள் மற்றும் மழைமூட்டமான காட்சிகளால் மிகவும் பிரபலமானது.
கொடைக்கானல் ஏரி, நீர்வீழ்ச்சி மற்றும் குளிர்ந்த வானிலைக்காக “மலைகளின் அரசி” என அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் யேர்காடு அமைதியான சூழல் மற்றும் குறைந்த செலவில் சுற்றுலா செல்ல ஏற்ற இடமாகும்.
மலைப்பகுதிகளுக்கு செல்லும் போது பல சுவாரஸ்யமான அனுபவங்களை பெறலாம். நடைபயணம் (trekking), முகாமிடுதல் (camping), இயற்கை புகைப்படம் எடுப்பது போன்றவை பயணத்தை மேலும் சிறப்பாக்குகின்றன.
மலைப்பகுதிகள் உடல்நலத்திற்கும் நல்லது. குளிர்ந்த மற்றும் தூய்மையான காற்று உடலுக்கு புத்துணர்ச்சியை அளிக்கிறது. இது மன அழுத்தத்தை குறைக்கவும் உதவுகிறது.
ஆனால் மலைப்பகுதிகளுக்கு செல்லும் போது பாதுகாப்பு அவசியம். வானிலை மாற்றங்களை கவனித்து, தேவையான பொருட்களை எடுத்துச் செல்ல வேண்டும். மேலும் இயற்கையை காக்கும் பொறுப்புடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும்.
மொத்தத்தில், மலைப்பகுதிகள் மன அமைதியையும் இயற்கை அழகையும் ஒருசேர அனுபவிக்கச் செய்யும் சிறந்த சுற்றுலாத்தலங்களாகும்.