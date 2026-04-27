வித்தியாசமான வெண்டைக்காய் ரெய்தா!

தேவையான பொருட்கள்: பிஞ்சு வெண்டைக்காய் – 1 கப் (நறுக்கியது), எண்ணெய் – 4 டேபிள் ஸ்பூன், காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் – 1 டேபிள் ஸ்பூன், வெள்ளரிக்காய் – ½ கப் (நறுக்கியது), சீரகத்தூள் – 1 டீஸ்பூன், சாட் மசாலாத்தூள் – ¼ டீஸ்பூன், பிளாக் சால்ட் – ¼ டீஸ்பூன், பச்சை மிளகாய் – 1 (நறுக்கியது), புளிப்பில்லாத தயிர் – 1 கப், கொத்தமல்லித்தழை – ஒரு கைப்பிடி (நறுக்கியது), உப்பு – தேவைக்கு
வித்தியாசமான மற்றும் சுவையான ஒரு சைடு டிஷ் தேடுகிறீர்களா? அப்படியானால் வெண்டைக்காய் ரெய்தா ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும். இது சாதத்திற்கும், ரொட்டிக்கும் ஏற்ற ஒரு ஆரோக்கியமான உணவாகும்.
செய்முறை: முதலில் வெண்டைக்காய்களை நன்றாக கழுவி சற்று பெரிய துண்டுகளாக நறுக்கிக்கொள்ள வேண்டும். இது வறுக்கும் போது மொறுமொறுப்பாக வர உதவும்.
பின்னர் ஒரு வாணலியில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும் வெண்டைக்காய்களை போட்டு நன்றாக வறுக்க வேண்டும். அவை மொறுமொறுப்பாக வரும் வரை வதக்குவது முக்கியம்.
வறுத்த வெண்டைக்காய்களில் காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் மற்றும் உப்பு சேர்த்து கிளறி, அதன் எண்ணெயை வடித்து தனியாக எடுத்து வைக்கவும்.
அடுத்ததாக ஒரு அகலமான கிண்ணத்தில் தயிரை எடுத்து அதில் பொடியாக நறுக்கிய வெள்ளரிக்காய், பச்சை மிளகாய், சீரகத்தூள், சாட் மசாலா மற்றும் பிளாக் சால்ட் சேர்த்து நன்றாக கலக்க வேண்டும்.
இப்போது தயிர் கலவையில் வறுத்த வெண்டைக்காய்களை சேர்த்து மெதுவாக கலந்து விடவும். இது ரெய்தாவிற்கு தனித்துவமான சுவையை கொடுக்கும்.
இறுதியாக கொத்தமல்லித்தழை தூவி அலங்கரித்தால் சுவையான வெண்டைக்காய் ரெய்தா தயார். இது குளிர்ச்சியூட்டும் மற்றும் சுவையான உணவாக அனைவருக்கும் பிடிக்கும்.