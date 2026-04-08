அமெரிக்கா - ஈரான் போரில் எதிர்பாரா திருப்பம்..கடைசி 24 மணி நேரத்தில் என்ன நடந்தது?

தினத்தந்தி
பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய் போட்டியிடும் நிலையில் அதே பெயரில் 4 பேர் வேட்பு மனு; ஜி.விஜய், கே.விஜய், எஸ். ஜோசப், எம்.ஜோசப் ஆகிய விஜய் பெயர் கொண்ட நபர்கள் வேட்புமனு.
சினிமாவை விட்டு விலகிவிட்டேன். பணக்கார தொழிலதிபரை திருமணம் செய்துகொண்டேன். இரண்டு வயதான நான்கு குழந்தைகளை வளர்த்து வருகிறேன். இன்னும் வேறு ஏதாவது நான் சேர்க்க வேண்டுமா? என திரிஷா பரபரப்பு பதிவு
சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி தொகுதி தவெக வேட்பாளர் அருண்குமார் வேட்புமனு நிராகரிப்பு; எடப்பாடி தொகுதியில் எடப்பாடி பழனிசாமியை எதிர்த்து தவெக சார்பில் யாரும் களத்தில் இல்லை
தமிழகத்தின் மற்ற ஊர்களுக்கு நான் முதல்-அமைச்சர், ஆனால் சீர்காழிக்கு மட்டும் முதல்-அமைச்சர் ஆவதற்கு முன்பே நான் உங்க ஊர் மாப்பிள்ளை - மு.க.ஸ்டாலின்
ஈரானின் அல்புரோஸ் நகர் மீது இஸ்ரேல் நடத்திய அதிரடி வான்வழி தாக்குதலில் 18 பேர் பலி; மேலும், 24 பேர் படுகாயம்
ஐபிஎல் கிரிக்கெட்: மும்பை அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 27 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ராஜஸ்தான் அணி வெற்றி
ஈரான் மீதான தாக்குதலை இரண்டு வார காலத்திற்கு நிறுத்தி வைக்க நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன்; ஈரானில் ஏற்கனவே அனைத்து ராணுவ இலக்குகளையும் நாம் அடைந்துவிட்டோம் - அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்
தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.2,720 உயர்ந்து ரூ.1,13,600-க்கு விற்பனை; கிராமுக்கு ரூ.340 உயர்ந்து ரூ.14,200-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது
ஈரான் - அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் இடையிலான 2 வார கால போர் நிறுத்தம் லெபனானுக்கு பொருந்தாது என இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகு அறிவிப்பு