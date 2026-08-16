தினமும் 3 பேரீச்சம்பழம், 5 பாதாம் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்!

தினத்தந்தி

1. உடலுக்கு தேவையான ஆற்றலை வழங்கும்: பேரீச்சம்பழத்தில் இயற்கையான சர்க்கரைகள் உள்ளதால் உடலுக்கு விரைவான ஆற்றலை வழங்க உதவும். பாதாமில் உள்ள புரதம் மற்றும் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் நீண்ட நேரம் சுறுசுறுப்பாக இருக்க உதவுகின்றன.

2. மூளை ஆரோக்கியத்திற்கு உதவும்: பாதாமில் உள்ள வைட்டமின் E உள்ளிட்ட சத்துக்கள் மூளை செல்களை ஆக்சிடேட்டிவ் சேதத்திலிருந்து பாதுகாக்க உதவுகின்றன. பேரீச்சம்பழத்தில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்களும் மூளை ஆரோக்கியத்திற்கு ஆதரவாக இருக்கலாம்.

3. இதய ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கும்: பாதாமில் உள்ள மோனோஅன்சாச்சுரேட்டட் கொழுப்புகள், ஆரோக்கியமான உணவுமுறையின் ஒரு பகுதியாக எடுத்துக்கொள்ளும்போது கெட்ட கொழுப்பைக் கட்டுப்படுத்த உதவலாம். பேரீச்சம்பழத்தில் உள்ள பொட்டாசியம் மற்றும் மெக்னீசியமும் இதய ஆரோக்கியத்திற்கு ஆதரவளிக்கின்றன.

4. செரிமானத்தை சீராக்க உதவும்: பேரீச்சம்பழத்தில் நார்ச்சத்து இருப்பதால் குடல் இயக்கத்தை சீராக வைத்திருக்கவும், மலச்சிக்கலைத் தவிர்க்கவும் உதவலாம். பாதாமிலும் நார்ச்சத்து இருப்பதால் செரிமான ஆரோக்கியத்திற்கு பயனளிக்கிறது.

5. பசியைக் கட்டுப்படுத்த உதவும்: பேரீச்சம்பழத்தில் உள்ள நார்ச்சத்தும், பாதாமில் உள்ள புரதம் மற்றும் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகளும் நீண்ட நேரம் வயிறு நிறைந்த உணர்வைத் தர உதவுகின்றன. இதனால் தேவையற்ற சிற்றுண்டி சாப்பிடுவதை குறைக்கலாம்.

6. சருமம் மற்றும் கூந்தலுக்கு ஆதரவு: பாதாமில் உள்ள வைட்டமின் E மற்றும் பிற ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் சரும ஆரோக்கியத்திற்கு உதவக்கூடும். பேரீச்சம்பழம் மற்றும் பாதாமில் உள்ள பல்வேறு ஊட்டச்சத்துக்கள் ஒட்டுமொத்த சருமம் மற்றும் கூந்தல் ஆரோக்கியத்திற்கும் ஆதரவாக இருக்கலாம்.

7. உடலுக்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்கும்: பேரீச்சம்பழம் மற்றும் பாதாம் இரண்டிலும் பல்வேறு வைட்டமின்கள், தாதுக்கள், நார்ச்சத்து மற்றும் பிற ஊட்டச்சத்துக்கள் உள்ளன. எனவே, அளவோடு எடுத்துக்கொள்ளும்போது தினசரி உணவில் ஊட்டச்சத்து நிறைந்த சிற்றுண்டியாக அமையும்.

8. அளவோடு சாப்பிடுவது முக்கியம்: 3 பேரீச்சம்பழம், 5 பாதாம் என்பது அனைவருக்கும் கட்டாயமான அளவு அல்ல. பேரீச்சம்பழத்தில் இயற்கையான சர்க்கரையும், பாதாமில் அதிக கலோரியும் இருப்பதால், உங்கள் ஒட்டுமொத்த உணவுமுறை மற்றும் உடல்நிலைக்கு ஏற்ப அளவைத் தேர்வு செய்வது நல்லது. குறிப்பாக ரத்தச் சர்க்கரை தொடர்பான பிரச்சினைகள் உள்ளவர்கள் உணவில் சேர்க்கும் அளவை மருத்துவர் அல்லது உணவியல் நிபுணரிடம் ஆலோசித்து முடிவு செய்வது சிறந்தது.

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