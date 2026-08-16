தினமும் 3 பேரீச்சம்பழம், 5 பாதாம் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்!

தினத்தந்தி
1. உடலுக்கு தேவையான ஆற்றலை வழங்கும்: பேரீச்சம்பழத்தில் இயற்கையான சர்க்கரைகள் உள்ளதால் உடலுக்கு விரைவான ஆற்றலை வழங்க உதவும். பாதாமில் உள்ள புரதம் மற்றும் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் நீண்ட நேரம் சுறுசுறுப்பாக இருக்க உதவுகின்றன.
2. மூளை ஆரோக்கியத்திற்கு உதவும்: பாதாமில் உள்ள வைட்டமின் E உள்ளிட்ட சத்துக்கள் மூளை செல்களை ஆக்சிடேட்டிவ் சேதத்திலிருந்து பாதுகாக்க உதவுகின்றன. பேரீச்சம்பழத்தில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்களும் மூளை ஆரோக்கியத்திற்கு ஆதரவாக இருக்கலாம்.
4. செரிமானத்தை சீராக்க உதவும்: பேரீச்சம்பழத்தில் நார்ச்சத்து இருப்பதால் குடல் இயக்கத்தை சீராக வைத்திருக்கவும், மலச்சிக்கலைத் தவிர்க்கவும் உதவலாம். பாதாமிலும் நார்ச்சத்து இருப்பதால் செரிமான ஆரோக்கியத்திற்கு பயனளிக்கிறது.