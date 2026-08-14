முளைகட்டிய பச்சைப் பயறு சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்!

தினத்தந்தி
பச்சைப் பயறு ஊட்டச்சத்து நிறைந்த பயறு வகைகளில் ஒன்றாகும். இதில் வைட்டமின் A, B, C, E ஆகியவற்றுடன் மெக்னீசியம், பொட்டாசியம், இரும்புச்சத்து, தாமிரம் மற்றும் நார்ச்சத்து போன்ற பல அத்தியாவசிய சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன.
பச்சைப் பயறை முளைகட்டிய பிறகு சாப்பிடும்போது, அதிலுள்ள சில ஊட்டச்சத்துக்கள் உடலால் எளிதில் உறிஞ்சப்பட உதவுகிறது. இதனால் அதன் ஆரோக்கிய நன்மைகளும் அதிகரிக்கக்கூடும்.
முளைகட்டிய பச்சைப் பயறில் அமினோ அமிலங்கள் மற்றும் பாலிபினால்கள் போன்ற தாவரச் சேர்மங்கள் உள்ளன. இவை செல்களை ஆக்சிடேட்டிவ் சேதத்திலிருந்து பாதுகாக்க உதவக்கூடும். இருப்பினும், புற்றுநோயைத் தடுக்கிறது என்று உறுதியாகக் கூற போதுமான மருத்துவ ஆதாரங்கள் இல்லை.
இவற்றில் சோடியம் குறைவாகவும், பொட்டாசியம் அதிகமாகவும் இருப்பதால், ஆரோக்கியமான உணவுமுறையின் ஒரு பகுதியாக எடுத்துக்கொள்ளும்போது ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்த உதவலாம். இதய ஆரோக்கியத்திற்கும் இது ஆதரவாக இருக்கக்கூடும்.
நார்ச்சத்து அதிகமாக இருப்பதால் செரிமானம் சீராக நடைபெறவும், மலச்சிக்கல் பிரச்சனையை குறைக்கவும் உதவுகிறது. நீண்ட நேரம் வயிறு நிறைந்த உணர்வை வழங்குவதால் உடல் எடையை கட்டுப்படுத்தவும் பயனளிக்கலாம்.
முளைகட்டிய பச்சைப் பயறில் உள்ள வைட்டமின்கள், தாதுக்கள் மற்றும் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை ஆதரிக்கவும், ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும் உதவுகின்றன.
பச்சைப் பயறை நன்றாக சுத்தம் செய்து, சுகாதாரமான முறையில் முளைகட்டுவது அவசியம். சிலருக்கு பச்சையாக சாப்பிடுவதால் செரிமான சிரமம் ஏற்பட்டால், லேசாக ஆவியில் வேகவைத்து சாப்பிடலாம்.
சமச்சீர் உணவுமுறையுடன் முளைகட்டிய பச்சைப் பயறையும் அளவோடு சேர்த்துக்கொள்வது உடலுக்கு தேவையான பல முக்கிய ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்கும் ஆரோக்கியமான தேர்வாகும்.