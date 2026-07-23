பிரியாணி இலை டீ: சுவைக்கு மட்டுமல்ல... உடலுக்கும் தரும் அசத்தல் நன்மைகள்!

தினத்தந்தி
இந்திய சமையலறையில் இருக்கும் மசாலாப் பொருட்கள் பலவும் இயற்கை மருந்துகளாகக் கருதப்படுகின்றன. மஞ்சள், கிராம்பு, மிளகு, சோம்பு போன்றவற்றைப் போலவே, பிரியாணியில் மணத்திற்காக பயன்படுத்தப்படும் பிரியாணி இலையும் (Bay Leaf) பல்வேறு மருத்துவ குணங்களைக் கொண்டுள்ளது. ஆனால் அதன் ஆரோக்கிய நன்மைகள் குறித்து பலருக்கும் முழுமையாக தெரியாது.
பிரியாணி இலையில் ஆன்டி ஆக்ஸிடண்ட்கள், வைட்டமின் ஏ, வைட்டமின் சி, வைட்டமின் பி6, இரும்புச்சத்து, பொட்டாசியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஊட்டச்சத்துகள் நிறைந்துள்ளன. இவை உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மேம்படுத்தவும், செல்களை பாதுகாக்கவும் உதவுகின்றன.
இந்த இலையில் உள்ள சில இயற்கைச் சேர்மங்கள் செரிமான மண்டலத்தின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துகின்றன. குறிப்பாக குடல் எரிச்சல் தொடர்பான பிரச்சினைகளான IBS (Irritable Bowel Syndrome)-இன் அறிகுறிகளை குறைக்க உதவக்கூடிய தன்மைகள் இதில் இருப்பதாக சில ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
பிரியாணி இலை மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கவும் உதவக்கூடும். இதில் உள்ள சில தாவரச் சேர்மங்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தும் தன்மை கொண்டதாகக் கருதப்படுகின்றன. மேலும் உடலில் ஏற்படும் அழற்சியைக் குறைக்கும் அழற்சி எதிர்ப்பு (Anti-inflammatory) பண்புகளும் இதில் உள்ளன.
பிரியாணி இலை டீ குடிப்பது செரிமானத்தை மேம்படுத்தி, உணவில் உள்ள ஊட்டச்சத்துகள் உடலால் எளிதில் உறிஞ்சப்பட உதவுகிறது. வயிற்று உப்புசம் மற்றும் அசௌகரியத்தையும் குறைக்க இது உதவக்கூடும்.
இந்த டீயில் சிறிதளவு பட்டையைச் சேர்த்து தயாரித்தால், செரிமான சக்தி மற்றும் மெட்டபாலிசம் மேம்பட உதவுகிறது. இதனால் உடல் கலோரிகளை திறம்பட பயன்படுத்தி, எடை மேலாண்மைக்கும் துணையாக இருக்கலாம்.
எனினும், பிரியாணி இலை டீ எந்த நோய்க்கும் நேரடி மருந்தாகக் கருதக்கூடாது. ஏற்கனவே உடல்நலப் பிரச்சினைகள் உள்ளவர்கள் அல்லது கர்ப்பிணிப் பெண்கள் இதை தொடர்ந்து பயன்படுத்துவதற்கு முன் மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது நல்லது.
அளவோடு பயன்படுத்தினால், பிரியாணி இலை டீ ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையின் ஒரு பகுதியாக இருந்து செரிமானம், மன அமைதி மற்றும் உடல்நலத்தை மேம்படுத்த உதவக்கூடும்.