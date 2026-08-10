சர்க்கரை நோயாளிகள் தேன், பனங்கற்கண்டு சாப்பிடலாமா?

தினத்தந்தி
சர்க்கரை நோய் இன்று அனைத்து வயதினரிடமும் அதிகரித்து வரும் முக்கியமான உடல்நலப் பிரச்சினையாக உள்ளது. எனவே உணவுப் பழக்கங்களில் கவனம் செலுத்துவது மிகவும் அவசியம்.
நீரிழிவு நோயாளிகள் இனிப்பு உணவுகளை முழுமையாக தவிர்க்க வேண்டியதில்லை. ஆனால் அவற்றை மருத்துவர் அல்லது ஊட்டச்சத்து நிபுணரின் ஆலோசனைப்படி அளவுடன் மட்டுமே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
தேனில் கார்போஹைட்ரேட், பிரக்டோஸ் மற்றும் குளுக்கோஸ் போன்ற இயற்கைச் சர்க்கரைகள் உள்ளன. ஒரு டீஸ்பூன் தேனிலும் குறிப்பிடத்தக்க அளவு கலோரியும் சர்க்கரையும் இருப்பதால், அளவுக்கு மீறி பயன்படுத்தக் கூடாது.
பனங்கற்கண்டு, கருப்பட்டி, நாட்டுச் சர்க்கரை ஆகியவற்றிலும் கார்போஹைட்ரேட் அதிகமாக உள்ளது. எனவே இவையும் ரத்தச் சர்க்கரை அளவை உயர்த்தக்கூடும்.
வெள்ளைச் சர்க்கரையை விட தேன், கருப்பட்டி, பனங்கற்கண்டு போன்றவை சில இயற்கைச் சத்துகளை கொண்டிருந்தாலும், அவை சர்க்கரைக்கு மாற்றாக அளவற்ற அளவில் சாப்பிட ஏற்றவை அல்ல.
தேனில் ஆன்டி-மைக்ரோபியல் மற்றும் ஆன்டி-பாக்டீரியல் பண்புகள் இருப்பதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. இருப்பினும், இந்த நன்மைகள் இருப்பதால் நீரிழிவு நோயாளிகள் அதிகமாக தேன் சாப்பிடுவது சரியான நடைமுறை அல்ல.
நீரிழிவு நோயாளிகள் எந்த இனிப்புப் பொருளையும் தினசரி உணவில் சேர்க்கும் முன் மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது மிகவும் முக்கியம். தனிநபரின் ரத்தச் சர்க்கரை கட்டுப்பாடு மற்றும் உடல்நிலையைப் பொறுத்தே அதன் அளவு தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும்.
ஆரோக்கியமான உணவுமுறை, உடற்பயிற்சி மற்றும் சரியான மருத்துவ ஆலோசனையுடன் மட்டுமே நீரிழிவு நோயை சிறப்பாக கட்டுப்படுத்த முடியும். "இயற்கை இனிப்பு" என்பதற்காக அளவுக்கு அதிகமாக எடுத்துக்கொள்வதை தவிர்ப்பதே சிறந்தது.