சியா மற்றும் ஆளி விதை தண்ணீர்: என்னென்ன நன்மைகள்?

தினத்தந்தி
காலையை ஆரோக்கியமாக தொடங்க விரும்புபவர்கள், ஒரு ஸ்பூன் சியா விதை அல்லது ஆளி விதையை தண்ணீரில் ஊறவைத்து அதன் தண்ணீரை பருகலாம். இது உடலுக்கு பல்வேறு ஊட்டச்சத்துகளை வழங்க உதவும்.
சியா விதையில் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள், நார்ச்சத்து மற்றும் ஆன்டி-ஆக்ஸிடென்டுகள் நிறைந்துள்ளன. இவை இதய ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கவும், நீண்ட நேரம் வயிறு நிறைந்த உணர்வை அளிக்கவும் உதவக்கூடும்.
ஆளி விதையிலும் ஒமேகா-3, லிக்னான்கள் மற்றும் நார்ச்சத்து அதிகமாக உள்ளன. இவை செல்களை ஆக்ஸிடேட்டிவ் பாதிப்பிலிருந்து பாதுகாக்க உதவுவதால், சரும ஆரோக்கியத்திற்கும் நன்மை அளிக்கக்கூடும்.
ஆளி விதையில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடென்டுகள் மற்றும் பிற தாவரச் சத்துகள், வயதான தோற்றம் விரைவாக ஏற்படுவதை ஓரளவு தாமதப்படுத்த உதவலாம். இருப்பினும், இதற்கு சமச்சீர் உணவுமுறை மற்றும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையும் அவசியம்.
சியா அல்லது ஆளி விதைகளை அரை மணி நேரம் அல்லது இரவு முழுவதும் தண்ணீரில் ஊறவைத்து, பின்னர் அந்த தண்ணீரை பருகலாம். சிலர் ஊறவைத்த விதைகளையும் சேர்த்து சாப்பிட விரும்புகின்றனர்; அவ்வாறும் எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
இந்த பானம் மட்டும் அனைத்து உடல்நலப் பிரச்சினைகளையும் தீர்க்கும் என்ற எண்ணம் தவறானது. இது ஆரோக்கியமான உணவுமுறையின் ஒரு பகுதியாக மட்டுமே கருதப்பட வேண்டும்.
செரிமானக் கோளாறுகள் உள்ளவர்கள் அல்லது ரத்தம் உறைவதைத் தடுக்கும் மருந்துகள் எடுத்துக்கொள்பவர்கள், சியா அல்லது ஆளி விதைகளை அதிகமாக உட்கொள்வதற்கு முன் மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது நல்லது.
எனவே, அளவோடு சியா அல்லது ஆளி விதைகளை உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது இதய ஆரோக்கியம், செரிமானம் மற்றும் உடலின் ஒட்டுமொத்த நலனுக்கு ஆதரவாக இருக்கலாம். அதே நேரத்தில், சமச்சீர் உணவுமுறை மற்றும் சுறுசுறுப்பான வாழ்க்கை முறையையும் கடைப்பிடிப்பது முக்கியம்.