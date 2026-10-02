தேசத்தந்தை மகாத்மா காந்தியின் பிறந்தநாள்!

தினத்தந்தி
“காந்தியின் வாழ்க்கை மற்றும் கொள்கைகள் இன்றும் சமூகத்தில் அமைதி, ஒற்றுமை மற்றும் மனிதநேயத்தின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துக்காட்டுகின்றன.”
மகாத்மா காந்தியின் பிறந்த நாளான அக்டோபர் 2ஆம் தேதி இந்தியா முழுவதும் காந்தி ஜெயந்தியாகக் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.அகிம்சை, உண்மை, எளிமை மற்றும் சுயநம்பிக்கை போன்ற கொள்கைகளை காந்தி தனது வாழ்க்கையில் வலியுறுத்தினார்.அகிம்சை, உண்மை, எளிமை மற்றும் சுயநம்பிக்கை போன்ற கொள்கைகளை காந்தி தனது வாழ்க்கையில் வலியுறுத்தினார்.
அகிம்சை, உண்மை, எளிமை மற்றும் சுயநம்பிக்கை போன்ற கொள்கைகளை காந்தி தனது வாழ்க்கையில் வலியுறுத்தினார்.
சுதந்திரப் போராட்டத்தில் மக்கள் பெருமளவில் பங்கேற்கும் வகையில் பல்வேறு போராட்டங்களையும் இயக்கங்களையும் அவர் வழிநடத்தினார்.
காந்தியின் பிறந்த நாளை நினைவுகூரும் வகையில் பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் அரசு நிறுவனங்களில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படுகின்றன.
இந்த நாள் உலக அளவில் சர்வதேச அகிம்சை தினமாகவும் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.
காந்தி ஜெயந்தி, அகிம்சை மற்றும் உண்மையின் முக்கியத்துவத்தை நினைவூட்டும் நாளாக உள்ளது.