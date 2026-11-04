தீபாவளி அன்று அதிகாலையில் எண்ணெய் குளியல் செய்வது ஏன்? இதன் பின்னணியில் உள்ள ஐதீகம்!

தினத்தந்தி
தீபாவளி பண்டிகை வந்துவிட்டாலே தமிழக மக்களுக்குக் கொண்டாட்டம்தான். இந்து மத நம்பிக்கையின்படி, நரகாசுரனை கிருஷ்ணர் வதம் செய்த நாளை நினைவுகூரும் வகையில் தீபாவளி கொண்டாடப்படுகிறது. இந்தப் பண்டிகை ஆண்டுதோறும் ஐப்பசி மாதத்தில் கொண்டாடப்படுகிறது.
தீபாவளி என்றாலே பட்டாசு, புத்தாடை, பலகாரம் என மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இருக்காது. அன்று அதிகாலையிலேயே எழுந்து, எண்ணெய் தேய்த்துக் குளித்து, புத்தாடை அணிந்து, பட்டாசு வெடிப்பது வழக்கம். இவற்றில் எண்ணெய் குளியல் தீபாவளியின் முக்கியமான பாரம்பரியச் சடங்காகக் கருதப்படுகிறது.
பாரம்பரிய வழக்கத்தின்படி, தீபாவளி அன்று அதிகாலையில் பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில், அதாவது காலை 3 மணி முதல் 4.30 மணிக்குள் எண்ணெய் தேய்த்துக் குளிப்பது சிறப்பானதாகக் கருதப்படுகிறது. தலைக்குத் தேங்காய் எண்ணெய் தேய்த்து, சீயக்காய் பயன்படுத்தி வெந்நீரில் குளிப்பது வழக்கம். இந்தக் குளியலே கங்கா ஸ்நானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.
தீபாவளி அன்று கங்கா ஸ்நானம் செய்தால் கங்கையில் நீராடிய பலன் கிடைக்கும் என்பது ஐதீகம். மேலும், அன்று எண்ணெயில் மகாலட்சுமியும், வெந்நீரில் கங்கா தேவியும் வாசம் செய்வதாக நம்பப்படுகிறது. சீயக்காயில் வாயு பகவான் வாசம் செய்வதாகவும் பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் கூறுகின்றன.
இந்த நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில், அதிகாலையில் எண்ணெய் தேய்த்துக் குளித்து வழிபாடுகளை மேற்கொள்வது வழக்கமாக உள்ளது. குறிப்பாக, சூரிய உதயத்திற்கு முன்பாகவே, அதாவது காலை 6 மணிக்குள் பூஜைகளை முடிப்பது சிறப்பானதாகக் கருதப்படுகிறது. குடும்ப வழக்கத்திற்கு ஏற்ப பூஜை நேரங்கள் மாறுபடலாம்.
தீபாவளி நாளில் புத்தாடை அணிந்து, இறைவனை வழிபட்டு, குடும்பத்தினருடன் இனிப்புகளைப் பகிர்ந்து மகிழ்வது வழக்கம். இந்த நாளில் லட்சுமி குபேர பூஜை செய்வது செல்வ வளத்தையும், குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியையும் அளிக்கும் என்பது பலரது நம்பிக்கையாக உள்ளது.
மேலும், தீபாவளி அன்று வீட்டைச் சுத்தம் செய்வது தொடர்பாகப் பல்வேறு குடும்பங்களில் வெவ்வேறு பாரம்பரிய வழக்கங்கள் பின்பற்றப்படுகின்றன. சிலர் பண்டிகைக்கு முந்தைய நாளிலேயே வீட்டைச் சுத்தம் செய்து வைத்துவிடுவார்கள். இதனால் தீபாவளி நாளில் பூஜை மற்றும் கொண்டாட்டங்களில் கவனம் செலுத்த முடியும்.
இவ்வாறு எண்ணெய் குளியல், புத்தாடை அணிதல், இறைவழிபாடு, இனிப்புகள் வழங்குதல் எனப் பல பாரம்பரியங்களுடன் தீபாவளி கொண்டாடப்படுகிறது. தலைமுறை தலைமுறையாகப் பின்பற்றப்படும் இந்த வழக்கங்கள் குடும்ப உறவுகளையும் மகிழ்ச்சியையும் இணைக்கும் பண்டிகை மரபுகளாகத் திகழ்கின்றன.