தூங்கும்போது "பேய் அமுக்குவது" போல உணர்கிறீர்களா? இதுதான் அறிவியல் சொல்லும் உண்மை!

தினத்தந்தி
பலருக்கு தூங்கிக்கொண்டிருக்கும்போது திடீரென கண் விழித்துவிடும். ஆனால், உடலை அசைக்க முடியாது, பேச முடியாது. நெஞ்சின் மீது யாரோ அமர்ந்திருப்பது போன்ற உணர்வும் ஏற்படும். இந்த அனுபவம் மிகவும் பயமுறுத்தக்கூடியதாக இருக்கும்.
கிராமப்புறங்களில் இந்த நிலையை "பேய் அமுக்குவது" என்று கூறுவார்கள். ஆனால், இதற்கு பின்னால் அமானுஷ்ய காரணம் எதுவும் இல்லை. இது மருத்துவ ரீதியாக ஸ்லீப் பேரலிசிஸ் (Sleep Paralysis) என்று அழைக்கப்படும் ஒரு இயல்பான தூக்கக் கோளாறு.
நாம் தூங்கும்போது REM (Rapid Eye Movement) எனப்படும் ஒரு முக்கியமான தூக்க நிலைக்குச் செல்கிறோம். இந்த நிலையில்தான் பெரும்பாலான கனவுகள் ஏற்படுகின்றன. அந்த நேரத்தில் மூளை மிகவும் சுறுசுறுப்பாக செயல்படும்.
கனவு காணும்போது நாம் கனவில் செய்யும் செயல்களை உண்மையில் உடல் செய்யாமல் இருக்க, மூளை தற்காலிகமாக உடலின் பெரும்பாலான தசைகளை செயலிழக்கச் செய்கிறது. இந்த நிலையே Muscle Atonia என்று அழைக்கப்படுகிறது.
பொதுவாக தூக்கத்திலிருந்து விழிக்கும் போது, மூளையும் உடலும் ஒரே நேரத்தில் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பும். ஆனால் சில சமயங்களில், மூளை மட்டும் முதலில் விழித்துக்கொண்டு, உடல் இன்னும் REM தூக்க நிலையிலேயே இருக்கும்.
அந்த நேரத்தில் கண்கள் திறந்திருக்கும். சுற்றிலும் என்ன நடக்கிறது என்பது தெரியும். ஆனால் தசைகள் இன்னும் செயல்படாததால், உடலை அசைக்கவோ, கைகளை உயர்த்தவோ, பேசவோ முடியாது. இதுவே ஸ்லீப் பேரலிசிஸ்.
இந்த நிலையில் பயம் அதிகரிப்பதால், நெஞ்சின் மீது பாரம் இருப்பது போலவும், அறையில் யாரோ நிற்பது போலவும், சிலருக்கு விசித்திரமான சத்தங்கள் கேட்பது போலவும் மாயத் தோற்றங்கள் (Hallucinations) ஏற்படலாம்.
தூக்கமின்மை, அதிக மனஅழுத்தம், ஒழுங்கற்ற தூக்க நேரம் மற்றும் அதிக சோர்வு போன்ற காரணங்களால் ஸ்லீப் பேரலிசிஸ் ஏற்படும் வாய்ப்பு அதிகரிக்கிறது. பெரும்பாலான நேரங்களில் இது சில விநாடிகள் முதல் ஒரு சில நிமிடங்களுக்குள் தானாகவே சரியாகிவிடும்.
எனவே, "பேய் அமுக்குகிறது" என்று பயப்படத் தேவையில்லை. இது அறிவியல் ரீதியாக விளக்கப்பட்ட ஒரு இயல்பான தூக்க நிகழ்வு. போதுமான தூக்கம், ஒழுங்கான தூக்க பழக்கம் மற்றும் மனஅழுத்தத்தை குறைப்பதன் மூலம் இந்த பிரச்சினை ஏற்படும் வாய்ப்பை குறைக்கலாம். தொடர்ந்து அடிக்கடி இந்த அனுபவம் ஏற்பட்டால், மருத்துவரை அணுகி ஆலோசனை பெறுவது நல்லது.