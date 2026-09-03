ஒருபக்கம் மட்டும் மூக்கு அடைக்கிறதா? காரணம் இதுவாக இருக்கலாம்!

தினத்தந்தி
நம்மில் பலருக்கும் இரவு நேரத்தில் படுக்கும்போது மூக்கடைப்பு ஏற்படுவது வழக்கமாக இருக்கலாம். பகலில் நின்றுகொண்டிருக்கும்போது மூக்கில் உள்ள சளி மற்றும் திரவங்கள் எளிதாக வெளியேறுகின்றன. ஆனால் படுத்தவுடன் அவற்றின் வடிகால் மெதுவாகி, மூக்கடைப்பு அதிகமாக உணரப்படலாம்.
குறிப்பாக, ஒவ்வாமை, சளி, சைனஸ் பிரச்சனை போன்றவை இருந்தால் இரவில் மூக்கடைப்பு அதிகமாகலாம். தூசு, மகரந்தம், செல்லப்பிராணிகளின் முடி போன்ற ஒவ்வாமை காரணிகள் மூக்கின் உட்புறப் பகுதியில் வீக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம். இதனால் படுக்கும்போது சுவாசிப்பதில் சிரமம் ஏற்படலாம்.
சைனஸ் பகுதியில் அழற்சி அல்லது தொற்று இருந்தாலும் மூக்கடைப்பு ஏற்படலாம். சளி மற்றும் திரவம் தேங்குவதால் மூக்கின் வழியாக காற்று செல்வது சிரமமாகலாம். படுத்திருக்கும் நிலையில் இந்த அடைப்பு இன்னும் அதிகமாகத் தெரியலாம்.
மூக்கின் நடுப்பகுதியில் உள்ள செப்டம் விலகி இருந்தாலும் ஒரு பக்க மூக்கில் காற்றோட்டம் குறையலாம். இதனால் குறிப்பாக இரவில் படுக்கும்போது ஒரு பக்கம் மட்டும் மூக்கடைப்பது போன்ற உணர்வு ஏற்படலாம். சிலருக்கு இது நீண்ட காலமாகத் தொடர்ந்து இருக்கவும் வாய்ப்புள்ளது.
சாதாரண சளி மற்றும் இருமல் போன்ற பிரச்சனைகளும் மூக்கடைப்புக்கு பொதுவான காரணங்களாகும். சளி ஏற்பட்டிருக்கும்போது மூக்கின் உட்புறப் பகுதியில் வீக்கம் ஏற்பட்டு காற்றோட்டம் குறையலாம். சில நேரங்களில் ஒரு பக்க மூக்கு மட்டும் அதிகமாக அடைப்பது போன்றும் உணரலாம்.
மேலும், மூக்கின் உட்புறப் பகுதியில் வீக்கம் ஏற்படும்போது அதிகப்படியான சளி உருவாகலாம். இதனால் மூக்கின் பாதை குறுகி, சுவாசிப்பதில் சிரமம் ஏற்படக்கூடும். குறிப்பாக இரவில் படுக்கும்போது இந்த அறிகுறிகள் அதிகமாகத் தெரியலாம்.
மூக்கடைப்பு அடிக்கடி ஏற்பட்டு தூக்கத்தையும் அன்றாட செயல்பாடுகளையும் பாதித்தால், அதன் காரணத்தை கண்டறிவது முக்கியம். தொடர்ந்து ஒரு பக்கம் மட்டும் மூக்கடைப்பு, முகவலி, காய்ச்சல் அல்லது மூச்சுத்திணறல் போன்ற அறிகுறிகள் இருந்தால் மருத்துவரை அணுகுவது நல்லது.
எனவே, படுக்கும் போது மட்டும் மூக்கடைப்பு ஏற்படுகிறது என்பதற்காக அதை சாதாரணமாகக் கருத வேண்டியதில்லை. ஒவ்வாமை, சளி, சைனஸ் பிரச்சனை, செப்டம் விலகல் உள்ளிட்ட பல காரணங்கள் இருக்கலாம். தொடர்ந்து பிரச்சனை இருந்தால் தகுந்த மருத்துவ ஆலோசனை பெறுவது பாதுகாப்பானது.