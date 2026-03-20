ரம்ஜான் விருந்துக்கு சுவை கூட்டும் தம் பிரியாணி!

தேவையான பொருட்கள்: பாஸ்மதி அரிசி, கோழி (சிக்கன்), வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகாய், இஞ்சி பூண்டு விழுது, தயிர், மஞ்சள் தூள், மிளகாய் தூள், கரம் மசாலா, பிரியாணி இலை, இலவங்கம், ஏலக்காய், பட்டை, புதினா, கொத்தமல்லி, நெய், எண்ணெய், உப்பு.
செய்முறை: அரிசியை கழுவி 20 நிமிடம் ஊறவைக்கவும்.
ஒரு பாத்திரத்தில் நெய் மற்றும் எண்ணெய் சேர்த்து சூடானதும் இலவங்கம், ஏலக்காய், பட்டை, பிரியாணி இலை சேர்க்கவும்.
வெங்காயத்தை பொன்னிறமாக வதக்கவும். இஞ்சி பூண்டு விழுது, பச்சை மிளகாய் சேர்த்து வதக்கவும்.
தக்காளி, மசாலா தூள்கள் சேர்த்து நன்றாக கிளறவும். பின் கோழி, தயிர், உப்பு சேர்த்து நன்றாக வேகவிடவும்.
வேறொரு பாத்திரத்தில் அரிசியை 70% வெந்த அளவுக்கு வேகவைக்கவும்.
அரிசி மற்றும் சிக்கன் கலவையை அடுக்கி, மேலே புதினா, கொத்தமல்லி சேர்க்கவும்.
மூடி வைத்து 10–15 நிமிடம் ‘தம்’ வைக்கவும். அடுத்து சூடாக ராய்த்தா அல்லது சாலட் உடன் பரிமாறவும்.