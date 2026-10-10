ஆதிகால மனிதர்களைப் பற்றிய வியக்க வைக்கும் உண்மைகள்!

தினத்தந்தி
ஆதிகால மனிதர்கள் பெரும்பாலும் குகைகள், பாறை மறைவிடங்கள் மற்றும் தற்காலிகக் குடியிருப்புகளில் தங்கினர்.
நெருப்பைப் பயன்படுத்தக் கற்றுக்கொண்டது மனித வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது. உணவைச் சமைக்கவும் குளிரிலிருந்து தப்பிக்கவும் அது உதவியது.
கற்களைச் செதுக்கி ஆயுதங்களையும் கருவிகளையும் உருவாக்கினர். அவற்றை வேட்டையாடவும் உணவைத் தயாரிக்கவும் பயன்படுத்தினர்.
ஆரம்பகால மனிதர்கள் விலங்குகளை வேட்டையாடியும் காட்டு உணவுகளைச் சேகரித்தும் வாழ்ந்தனர்.
குகைச் சுவர்களில் விலங்குகள் மற்றும் வேட்டைக் காட்சிகளை வரைந்தனர். இவை அவர்களின் வாழ்க்கையைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகின்றன.
குழுக்களாக இணைந்து வாழ்ந்ததால் உணவைப் பகிரவும் ஆபத்துகளிலிருந்து தற்காத்துக்கொள்ளவும் முடிந்தது.
பின்னர் சில மனிதக் குழுக்கள் விவசாயத்தைக் கற்றுக்கொண்டு ஒரே இடத்தில் குடியேறத் தொடங்கினர். இதனால் கிராமங்களும் நிலையான குடியிருப்புகளும் உருவாகின.
காலப்போக்கில் கருவிகள், விவசாயம், கைவினைகள் மற்றும் வணிகம் வளர்ச்சியடைந்து மனித நாகரிகங்கள் உருவாகின.