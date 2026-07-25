சிறுநீரகங்களை பாதுகாக்க கட்டாயம் சாப்பிட வேண்டிய பழங்கள்!

தினத்தந்தி
ஆப்பிள் - நடுத்தர அளவிலான ஆப்பிளில் சுமார் 150 மி.கி பொட்டாசியம், 10 மி.கி பாஸ்பரஸ் இருக்கும். முக்கியமாக சோடியம் மிக குறைவாக உள்ளது. இதனால் சிறுநீரகத்திற்கு உகந்த பழமாக அமைகிறது.
தர்பூசணி - நீர் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்த தர்பூசணி, உடலில் சேரும் நச்சுகளை வெளியேற்ற உதவும். இதனால் சிறுநீரக செயல்பாட்டை ஊக்குவிக்க தர்பூசணி மிகவும் சிறந்தது.
ஸ்ட்ராபெர்ரி - அந்தோசயனின்கள், எல்லாஜிட்டானின்கள் போன்ற ஆன்டி ஆக்சிடென்டுகள் நிறைந்த ஸ்ட்ராபெர்ரி, தீங்கு விளைவிக்கும் பிரீ ரேடிக்கல்களை நடுநிலையாக்குவதன் மூலம் ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தில் இருந்து சிறுநீரகங்களைப் பாதுகாக்கின்றன.
செர்ரி - சிறுநீரக பாதுகாப்பை அதிகரிக்கும் தன்மை கொண்டது செர்ரி பழம். ஏனெனில் அதில் சக்திவாய்ந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் உள்ளன. அதிகபட்ச நன்மைகளை பெற செர்ரி பழங்களை வழக்கமாக உட்கொள்வது சிறந்தது.
பப்பாளி - சிறுநீரக ஆரோக்கியத்திற்கான இயற்கை மருந்தாக பப்பாளி அறியப்படுகிறது. சிறுநீரகத்தின் ஒட்டுமொத்த செயல்பாட்டிற்கும் பப்பாளி பக்கபலமாக விளங்கும். பப்பாளியை பச்சையாகவோ, சாலட்களில் சேர்த்தோ சாப்பிடலாம்.
ஆரஞ்சு - ஆரஞ்சு சாறு சிறுநீரில் சிட்ரேட் அளவை அதிகரித்து, அமிலத்தன்மையைக் குறைக்க உதவும். இதன் மூலம் சில வகை சிறுநீரகக் கற்கள் உருவாகும் அபாயத்தை குறைக்க உதவலாம்.
சிவப்பு திராட்சை - சிறுநீரக செல்களை ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தில் இருந்து பாதுகாக்க சிவப்பு திராட்சை உதவக்கூடும் என்று சில ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. வேறு சில உணவுகளால் ஈடு செய்ய முடியாத நன்மைகளை சிறுநீரகங்களுக்கு வழங்கும் தன்மை சிவப்பு திராட்சைக்கு உண்டு.
கிரான்பெர்ரி - சிறுநீர் பாதையில் நோய்த்தொற்றுகள் ஏற்படும் அபாயத்தை குறைப்பதில் கிரான்பெர்ரிக்கு முக்கிய பங்கு உண்டு. இதனை அப்படியே சாப்பிடலாம். ஜூஸாகவும் பருகலாம்.