செவ்வாழை சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

தினத்தந்தி

செவ்வாழையில் பொட்டாசியம் உள்ளிட்ட ஊட்டச்சத்துகள் இருப்பதால் இதய ஆரோக்கியத்திற்கு உதவும்.

இயற்கையான கார்போஹைட்ரேட்டுகள் இருப்பதால் உடலுக்கு தேவையான ஆற்றலை வழங்க உதவும்.

இதில் உள்ள வைட்டமின்கள் மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் கண் ஆரோக்கியத்திற்கு உதவக்கூடும்.

நார்ச்சத்து இருப்பதால் செரிமானம் சீராக நடைபெற உதவும்.

நார்ச்சத்து காரணமாக நீண்ட நேரம் வயிறு நிறைந்த உணர்வை தர உதவும்.

இதில் உள்ள ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் செல்களை ஆக்ஸிடேட்டிவ் அழுத்தத்திலிருந்து பாதுகாக்க உதவும்.

பொட்டாசியம் மற்றும் பிற ஊட்டச்சத்துகள் உடலின் இயல்பான செயல்பாடுகளுக்கு ஆதரவளிக்கின்றன.

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