வனஸ்பதி (டால்டா) அதிகமாக சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் பாதிப்புகள்!

தினத்தந்தி
இதய ஆரோக்கியம் பாதிக்கலாம்: வனஸ்பதியில் தொழில்துறை டிரான்ஸ் கொழுப்பு இருந்தால், அது கெட்ட கொலஸ்ட்ராலை (LDL) அதிகரித்து, நல்ல கொலஸ்ட்ராலை (HDL) குறைக்கலாம். இதனால் இதய நோய் அபாயம் அதிகரிக்கலாம்.
உடல் எடை அதிகரிக்கலாம்: வனஸ்பதி அதிக கலோரி கொண்ட கொழுப்பு என்பதால், அதிகமாகவும் அடிக்கடியும் சாப்பிட்டால் உடலில் கூடுதல் கொழுப்பு சேர்ந்து உடல் எடை அதிகரிக்கலாம்.
நீரிழிவு அபாயம் அதிகரிக்கலாம்: அதிக அளவு டிரான்ஸ் கொழுப்பை தொடர்ந்து உட்கொள்வது இன்சுலின் செயல்பாட்டை பாதித்து, இன்சுலின் எதிர்ப்புடன் தொடர்புடையதாக இருக்கலாம்.
கொலஸ்ட்ரால் அதிகரிக்கலாம்: வனஸ்பதியில் உள்ள டிரான்ஸ் மற்றும் நிறைவுற்ற கொழுப்புகள் அதிகமாக உட்கொள்ளப்பட்டால், ரத்தத்தில் LDL கொலஸ்ட்ரால் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.
உடலில் அழற்சி ஏற்படலாம்: அதிக டிரான்ஸ் கொழுப்பு உட்கொள்ளுதல் உடலில் அழற்சி தொடர்பான செயல்முறைகளை அதிகரிக்கக்கூடும். குறிப்பாக உடல் பருமன் உள்ளவர்களுக்கு இது கவனிக்க வேண்டியதாகும்.
கர்ப்ப காலத்தில் கவனம் தேவை: கர்ப்ப காலத்தில் டிரான்ஸ் கொழுப்புகளை அதிகமாக உட்கொள்வது சில கர்ப்பகால சிக்கல்களின் அபாயத்துடன் தொடர்புடையதாக இருக்கலாம். எனவே கர்ப்பிணிகள் இதை அதிகமாக உட்கொள்வதைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
மூளை ஆரோக்கியத்தில் பாதிப்பு ஏற்படலாம்: டிரான்ஸ் கொழுப்புகளை நீண்ட காலம் அதிகமாக உட்கொள்வது அறிவாற்றல் மற்றும் மூளை ஆரோக்கியத்தில் எதிர்மறையான விளைவுகளுடன் தொடர்புடையதாக சில ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
மொத்த ஆரோக்கியத்தையும் பாதிக்கலாம்: டிரான்ஸ் கொழுப்புகளை அதிகமாக உட்கொள்வது இதய நோய், கொலஸ்ட்ரால் பிரச்சினை உள்ளிட்ட பல்வேறு உடல்நல அபாயங்களுடன் தொடர்புடையது. எனவே உணவில் வனஸ்பதியை குறைந்த அளவில் பயன்படுத்துவது சிறந்தது.
டிரான்ஸ் கொழுப்பு என்பது ஒரு வகையான தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய கொழுப்பு. குறிப்பாக தாவர எண்ணெயை தொழில்துறை முறையில் ஹைட்ரஜனேற்றம் செய்யும்போது இது உருவாகிறது.