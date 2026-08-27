மழைக்காலங்களில் சாப்பிட ஏற்ற ஆரோக்கியமான நொறுக்குத்தீனிகள் - 7

தினத்தந்தி
சூடான ஸ்வீட் கார்ன்: ஒரு கப் வேகவைத்த ஸ்வீட் கார்ன் முத்துக்களுடன் சிறிதளவு உப்பு, மிளகுத்தூள், சாட் மசாலா மற்றும் கொஞ்சம் வெண்ணெய் சேர்த்து சாப்பிடலாம். மாலை நேரத்திற்கு இது சுவையான சிற்றுண்டியாக இருக்கும்.
வறுத்த கொண்டைக்கடலை: எண்ணெய் சேர்க்காமல் வறுத்த கொண்டைக்கடலையுடன் சிறிதளவு உப்பு, எலுமிச்சைச் சாறு மற்றும் சாட் மசாலா சேர்த்து சாப்பிடலாம். இதில் புரதம் மற்றும் நார்ச்சத்து கிடைக்கிறது.
பழக்கலவை: உங்களுக்கு பிடித்த ஆப்பிள், கொய்யா, ஆரஞ்சு, மாதுளை போன்ற பழங்களைச் சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி, சிறிதளவு உப்பு மற்றும் மிளகுத்தூள் சேர்த்து சாப்பிடலாம்.
வறுத்த கொள்ளு: உடல் எடையைக் கட்டுப்படுத்த விரும்புபவர்கள் கொள்ளுப் பயறை சுத்தம் செய்து, எண்ணெய் சேர்க்காமல் வாணலியில் நன்றாக வறுத்து சிறிதளவு உப்பு சேர்த்து சாப்பிடலாம்.
வேகவைத்த சுண்டல்: கொண்டைக்கடலை அல்லது பச்சைப்பயறை வேகவைத்து, அதனுடன் தேங்காய் துருவல், எலுமிச்சைச் சாறு மற்றும் சிறிதளவு உப்பு சேர்த்து சாப்பிடலாம். இது வயிறு நிறைவாக இருப்பதற்கு உதவும்.
சூடான வேகவைத்த காய்கறிகள்: கேரட், சோளம், பீன்ஸ், பட்டாணி போன்ற காய்கறிகளை வேகவைத்து, மிளகுத்தூள் மற்றும் எலுமிச்சைச் சாறு சேர்த்து சாப்பிடலாம்.
மக்கானா: மக்கானாவை எண்ணெய் அல்லது நெய் அதிகம் சேர்க்காமல் லேசாக வறுத்து, சிறிதளவு உப்பு மற்றும் மிளகுத்தூள் தூவி சாப்பிடலாம். மாலை நேரத்தில் வறுவல் வகைகளுக்கு மாற்றாக இதை எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
பஜ்ஜி, போண்டாவுக்கு மாற்று: மழைக்காலத்தில் எண்ணெயில் பொரித்த பஜ்ஜி, போண்டா போன்றவற்றை அடிக்கடி சாப்பிடுவதற்குப் பதிலாக, வேகவைத்த பயறுகள், பழங்கள், வறுத்த கடலை போன்ற ஊட்டச்சத்து நிறைந்த சிற்றுண்டிகளைத் தேர்வு செய்வது நல்லது. அளவோடு சாப்பிடுவதும், அதிக உப்பு மற்றும் எண்ணெயைத் தவிர்ப்பதும் முக்கியம்.