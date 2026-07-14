உலகக் கோப்பை கால்பந்து வரலாறு!

தினத்தந்தி
உலகக் கோப்பை கால்பந்து (FIFA World Cup) உலகின் மிகப்பெரிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் ஒன்றாகும். இது நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடைபெறுகிறது.
முதல் உலகக் கோப்பை போட்டி 1930-ஆம் ஆண்டு உருகுவேயில் நடைபெற்றது. அந்தத் தொடரில் உருகுவே அணியே முதல் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது.
1930 முதல் தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட இந்தத் தொடர், இரண்டாம் உலகப் போரின் காரணமாக 1942 மற்றும் 1946-ஆம் ஆண்டுகளில் மட்டும் நடைபெறவில்லை.
இந்தப் போட்டியில் உலகம் முழுவதிலுமிருந்து பல நாடுகள் பங்கேற்று, தகுதிச்சுற்றுகளை வென்று இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறுகின்றன.
பிரேசில் அணி அதிகபட்சமாக 5 முறை உலகக் கோப்பையை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது. ஜெர்மனி மற்றும் இத்தாலி தலா 4 முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ளன.
உலகக் கோப்பை கால்பந்து பல நட்சத்திர வீரர்களை உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பீலே, டியாகோ மரடோனா, லியோனல் மெஸ்சி, கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ போன்றோர் ரசிகர்களின் மனதில் நீங்கா இடம் பிடித்துள்ளனர்.
2022-ஆம் ஆண்டு கத்தாரில் நடைபெற்ற உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் அர்ஜென்டினா அணி பிரான்ஸை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது.
உலகக் கோப்பை போட்டி விளையாட்டைத் தாண்டி, பல்வேறு நாடுகளின் கலாச்சாரம், ஒற்றுமை மற்றும் விளையாட்டு உணர்வை உலகம் முழுவதும் வெளிப்படுத்தும் மிகப்பெரிய விழாவாகக் கருதப்படுகிறது.
உலகக் கோப்பை போட்டி விளையாட்டைத் தாண்டி, பல்வேறு நாடுகளின் கலாச்சாரம், ஒற்றுமை மற்றும் விளையாட்டு உணர்வை உலகம் முழுவதும் வெளிப்படுத்தும் மிகப்பெரிய விழாவாகக் கருதப்படுகிறது.