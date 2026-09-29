சரும பராமரிப்பில் உருளைக்கிழங்கின் முக்கியத்துவம்!

தினத்தந்தி
உலகம் முழுவதும் விரும்பி சாப்பிடப்படும் காய்கறிகளில் உருளைக்கிழங்கும் முக்கியமானது. உணவாக மட்டுமின்றி, சரும பராமரிப்பிலும் உருளைக்கிழங்கைப் பயன்படுத்தி பல்வேறு வகையான முகப்பராமரிப்பு முறைகளை மேற்கொள்ளலாம்.
உருளைக்கிழங்கில் உள்ள வைட்டமின் சி மற்றும் ஆன்டிஆக்சிடன்ட் சேர்மங்கள் சரும ஆரோக்கியத்திற்கு உதவுகின்றன. சருமத்தில் படிந்துள்ள இறந்த செல்களை நீக்கி, சருமத்தை மென்மையாகவும் புத்துணர்ச்சியாகவும் மாற்ற உதவும்.
சூரிய ஒளியால் சருமத்தில் ஏற்பட்ட கருமை மற்றும் நிறமாற்றத்தை குறைக்க உருளைக்கிழங்கு சாற்றை பயன்படுத்தலாம். உருளைக்கிழங்கை அரைத்து சாறு எடுத்து, பருத்திப் பஞ்சு மூலம் முகத்தில் தடவி 10 நிமிடங்கள் கழித்து குளிர்ந்த நீரில் கழுவலாம்.
உருளைக்கிழங்கை அரைத்து அதனுடன் கடலை மாவு மற்றும் சிறிதளவு எலுமிச்சை சாறு கலந்து முகத்தில் பூசலாம். 15 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு முகத்தைக் கழுவினால், சருமத்தில் உள்ள இறந்த செல்கள் நீங்கி மென்மையாகத் தோற்றமளிக்க உதவும்.
மற்றொரு முறையாக, அரைத்த உருளைக்கிழங்குடன் ஓட்ஸ் மற்றும் பால் சேர்த்து முகத்தில் பூசலாம். 10 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு முகத்தை மென்மையாக வட்ட வடிவில் தேய்த்து, பின்னர் மிதமான நீரில் கழுவலாம்.
உருளைக்கிழங்கில் உள்ள சில இயற்கைச் சேர்மங்கள் சருமத்தில் காணப்படும் கரும்புள்ளிகள் மற்றும் நிறமாற்றம் தொடர்பான பராமரிப்பில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இருப்பினும், உணர்திறன் கொண்ட சருமம் உள்ளவர்கள் முதலில் சிறிய பகுதியில் பயன்படுத்திப் பார்த்துக்கொள்வது நல்லது.
கண்களைச் சுற்றியுள்ள கருவளையங்களுக்கும் உருளைக்கிழங்கைப் பயன்படுத்தும் முறைகள் உள்ளன. உருளைக்கிழங்கை வட்ட வடிவில் வெட்டி, அதன் மீது கற்றாழை ஜெல் தடவி கண்களின் மீது சுமார் 15 நிமிடங்கள் வைக்கலாம்.
இவ்வாறு உருளைக்கிழங்கை பல்வேறு முறைகளில் சரும பராமரிப்புக்கு பயன்படுத்தலாம். ஆனால் சருமத்தில் எரிச்சல், அரிப்பு அல்லது சிவத்தல் ஏற்பட்டால் உடனடியாக பயன்படுத்துவதை நிறுத்தி, தேவையானால் தோல் மருத்துவரை அணுகுவது பாதுகாப்பானது.