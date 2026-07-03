கர்ப்ப காலத்தில் கத்தரிக்காய் சாப்பிட்டால் ஆபத்தா? உண்மை என்ன தெரியுமா?

தினத்தந்தி
கர்ப்ப காலத்தில் என்ன சாப்பிட வேண்டும், எதை தவிர்க்க வேண்டும் என்பது குறித்து பல்வேறு கருத்துகள் பரவி வருகின்றன. அவற்றில், "கர்ப்பிணிகள் கத்தரிக்காய் சாப்பிடக்கூடாது" என்ற நம்பிக்கையும் ஒன்று. ஆனால் இதற்கு உறுதியான மருத்துவ ஆதாரம் இல்லை. பொதுவாக, நன்றாக சமைத்த கத்தரிக்காயை அளவோடு சாப்பிடுவது பெரும்பாலான கர்ப்பிணிகளுக்கு பாதுகாப்பானதாகவே கருதப்படுகிறது.
கத்தரிக்காயில் ஃபோலேட், நார்ச்சத்து, இரும்புச்சத்து, பொட்டாசியம், மெக்னீசியம், கால்சியம் மற்றும் வைட்டமின் ஏ, சி, பி குழு வைட்டமின்கள் போன்ற பல முக்கிய ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன. இவை கர்ப்ப காலத்தில் உடலுக்குத் தேவையான பல சத்துக்களை வழங்க உதவுகின்றன.
கத்தரிக்காயில் உள்ள ஃபோலேட், கருவின் மூளை மற்றும் நரம்பு மண்டல வளர்ச்சிக்கு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. மேலும், இரும்புச்சத்து மற்றும் பிற தாதுக்கள் இரத்த அணுக்கள் உருவாக உதவுவதால், கர்ப்பிணிகளுக்கு ஏற்படும் ரத்தசோகை அபாயத்தைக் குறைக்கவும் உதவலாம்.
நார்ச்சத்து அதிகமாக இருப்பதால், கர்ப்ப காலத்தில் பொதுவாக ஏற்படும் மலச்சிக்கல் பிரச்சினையை குறைக்க கத்தரிக்காய் உதவக்கூடும். வைட்டமின் சி உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வலுப்படுத்துவதோடு, பொட்டாசியம் இரத்த அழுத்தத்தை சீராக வைத்திருக்கவும் உதவுகிறது.
இருப்பினும், எந்த உணவையும் அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடுவது நல்லதல்ல. கத்தரிக்காயை அதிகமாக உட்கொண்டால் சிலருக்கு வயிற்று உப்புசம், வாயுத்தொல்லை அல்லது ஒவ்வாமை போன்ற பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம். இதுபோன்ற பாதிப்புகள் இருந்தால், அதைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
"கத்தரிக்காய் உடலில் சூட்டை அதிகரித்து கருச்சிதைவு அல்லது முன்கூட்டிய பிரசவத்தை ஏற்படுத்தும்" என்ற நம்பிக்கை பரவலாக இருந்தாலும், இதை உறுதிப்படுத்தும் வலுவான அறிவியல் ஆதாரங்கள் தற்போது இல்லை. எனவே, இந்த நம்பிக்கையால் தேவையில்லாமல் பயப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை.
கர்ப்பிணிகள் கத்தரிக்காயை சாப்பிடும்போது, அதை நன்றாக கழுவி முழுமையாக சமைத்து சாப்பிடுவது மிகவும் முக்கியம். பச்சையாகவோ அல்லது சரியாக வேகவைக்கப்படாத நிலையிலோ சாப்பிடுவதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. மேலும், சமநிலையான உணவுமுறையுடன் சேர்த்து அளவோடு எடுத்துக்கொள்வதே சிறந்தது.
மொத்தத்தில், கர்ப்பிணிகள் கத்தரிக்காயை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டிய அவசியமில்லை. அளவோடு, நன்றாக சமைத்து சாப்பிடுவது பொதுவாக பாதுகாப்பானது. இருப்பினும், உயர் ஆபத்துள்ள கர்ப்பம், உணவு ஒவ்வாமை அல்லது வேறு மருத்துவப் பிரச்சினைகள் இருந்தால், மகப்பேறு மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பின்பற்றுவதே மிகவும் பாதுகாப்பான வழியாகும்.
கர்ப்ப கால உணவுமுறை மற்றும் உடல்நலம் தொடர்பான முடிவுகளை எடுப்பதற்கு முன், உங்கள் மகப்பேறு மருத்துவர் அல்லது தகுதியான மருத்துவ நிபுணரின் ஆலோசனையைப் பெறுங்கள்.