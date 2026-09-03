இரவில் பால் குடிப்பது நல்லதா..? யாரெல்லாம் இந்த பழக்கத்தை தவிர்க்க வேண்டும்?
தினத்தந்தி
இரவு படுக்கும் முன் ஒரு கிளாஸ் பால் குடிப்பது பலரின் வழக்கமாக உள்ளது. பாலில் புரதம், கால்சியம் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்கள் உள்ளன. சிலருக்கு இரவில் பால் குடிப்பது நிம்மதியான தூக்கத்திற்கு உதவக்கூடும்.
பாலில் உள்ள டிரிப்டோபான் என்ற அமினோ அமிலம் செரோடோனின் மற்றும் மெலடோனின் உருவாக்கத்தில் பங்கு வகிக்கிறது. இவை தூக்கம் மற்றும் மனநிலையை ஒழுங்குபடுத்துவதில் முக்கியமானவை. எனவே, இரவில் பால் குடிப்பது சிலருக்கு தூக்கத்திற்கு உதவலாம்.
இரவில் பால் குடிப்பது அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரியான பலனைத் தரும் என்று கூற முடியாது. பால் ஒவ்வாமை அல்லது லாக்டோஸ் சகிப்புத்தன்மை உள்ளவர்கள் பால் குடிப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும். மேலும், உடல் எடையைக் கட்டுப்படுத்த விரும்புபவர்கள் பாலின் அளவு மற்றும் அதில் சேர்க்கப்படும் சர்க்கரையைக் கவனிக்க வேண்டும்.
இரவில் பால் குடித்தால் நிச்சயம் உடல் எடை அதிகரிக்கும் என்பது சரியல்ல. உடல் எடை அதிகரிப்பது நாள் முழுவதும் எடுத்துக்கொள்ளும் மொத்த கலோரிகள், உணவுமுறை மற்றும் உடல் செயல்பாடு போன்றவற்றைப் பொறுத்தது. எனவே, அளவோடு பால் குடிப்பதால் மட்டும் எடை அதிகரிக்கும் என்று கூற முடியாது.
பெண்கள் இரவில் பால் குடிக்கக்கூடாது என்பதற்கும் பொதுவான அறிவியல் ஆதாரம் இல்லை. PCOS அல்லது ஹார்மோன் தொடர்பான பிரச்சனைகள் உள்ளவர்கள் தங்களுக்கு ஏற்ற உணவுமுறையை மருத்துவர் அல்லது ஊட்டச்சத்து நிபுணரின் ஆலோசனையுடன் தேர்வு செய்வது நல்லது. பால் அனைவருக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்று கூற முடியாது.
பாலில் கால்சியம் மற்றும் புரதம் போன்ற முக்கியமான ஊட்டச்சத்துக்கள் உள்ளன. இவை எலும்புகள் மற்றும் தசைகளின் ஆரோக்கியத்திற்கு உதவுகின்றன. பால் பிடிக்காதவர்கள் ராகி, எள், கீரைகள், பருப்பு வகைகள் உள்ளிட்ட உணவுகளிலிருந்தும் தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களைப் பெறலாம்.
இரவில் பால் குடிப்பது சிலருக்கு தூக்கத்திற்கு உதவினாலும், மற்றவர்களுக்கு வயிற்று உப்புசம் அல்லது செரிமான அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்தலாம். குறிப்பாக லாக்டோஸ் சகிப்புத்தன்மை இல்லாதவர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். உடலுக்கு ஒத்துக்கொள்ளும் அளவில் எடுத்துக்கொள்வதே சிறந்தது.
மொத்தத்தில், படுக்கும் முன் ஒரு கிளாஸ் பால் குடிப்பது பெரும்பாலான ஆரோக்கியமானவர்களுக்கு பிரச்சனையாக இருக்காது. ஆனால் பால் ஒவ்வாமை, லாக்டோஸ் சகிப்புத்தன்மை அல்லது குறிப்பிட்ட உணவுக் கட்டுப்பாடுகள் இருப்பவர்கள் மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது நல்லது. பாலை சர்க்கரை சேர்க்காமல் அல்லது குறைந்த அளவில் எடுத்துக்கொள்வது சிறந்த தேர்வாக இருக்கும்.