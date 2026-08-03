அரிசியை கழுவி சமைப்பது நல்லதா? ஆய்வுகள் சொல்வது என்ன?

தினத்தந்தி
சமைப்பதற்கு முன் அரிசியை தண்ணீரில் கழுவுவது பலரின் வழக்கமான நடைமுறையாகும். இதனால் தூசி, அழுக்கு போன்றவை நீங்கும் என்று கருதப்பட்டாலும், அரிசியில் உள்ள சில ஊட்டச்சத்துகளும் நீருடன் சேர்ந்து வெளியேறக்கூடும் என்று ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
அரிசியை பலமுறை கழுவும்போது, அதிலுள்ள தாமிரம், இரும்பு, துத்தநாகம் மற்றும் வனேடியம் போன்ற நீரில் கரையக்கூடிய சில தாதுக்களின் அளவு குறையலாம். ஒவ்வொரு முறை கழுவும்போதும் இந்தச் சத்துகளில் சிறிதளவு இழப்பு ஏற்படுகிறது.
இருப்பினும், அன்றாட ஊட்டச்சத்து தேவையில் அரிசி வழங்கும் இந்த தாதுக்களின் பங்கு மிகவும் குறைவானது. எனவே அரிசியைக் கழுவுவதால் ஊட்டச்சத்து இழப்பு பெரிதாக பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது என்று உணவியல் நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.
அரிசியைக் கழுவுவதால் மற்றொரு முக்கிய நன்மையும் உள்ளது. 2021-ம் ஆண்டு வெளியான ஆய்வின்படி, சமைப்பதற்கு முன் அரிசியைக் கழுவுவது அதன் மேற்பரப்பில் இருக்கும் நுண்-பிளாஸ்டிக்கின் அளவை சுமார் 20 முதல் 40 சதவீதம் வரை குறைக்க உதவக்கூடும்.
மேலும், நெல்லை விளைவிக்கும்போது மண் மற்றும் நீரில் இருந்து உறிஞ்சப்படும் கனிம ஆர்சனிக் அரிசியில் இருக்கக்கூடும். அரிசியைக் கழுவுவதன் மூலம் அதன் மேற்பரப்பில் இருக்கும் ஆர்சனிக்கின் அளவையும் ஓரளவு குறைக்க முடியும் என்று உணவு விஞ்ஞானிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
அதே நேரத்தில், தற்போது சூப்பர் மார்க்கெட்டுகளில் விற்கப்படும் அரிசி பெரும்பாலும் சுத்தம் செய்யப்பட்டு, உலர்த்தப்பட்டு, தரம் பிரிக்கப்பட்டு, பேக் செய்யப்பட்ட பிறகே விற்பனைக்கு வருகிறது. எனவே உணவுப் பாதுகாப்பு காரணத்திற்காக பலமுறை கழுவ வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றும் சில நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.
அரிசியை மிகவும் தீவிரமாக பலமுறை கழுவுவதற்குப் பதிலாக, ஒன்று அல்லது இரண்டு முறை மென்மையாக அலசுவது போதுமானது. இதனால் தேவையற்ற அழுக்குகள் நீங்குவதோடு, ஊட்டச்சத்து இழப்பும் குறைவாக இருக்கும்.
எனவே, அரிசியை சமைப்பதற்கு முன் ஒன்று அல்லது இரண்டு முறை மட்டும் மென்மையாகக் கழுவுவது சிறந்த நடைமுறையாகும். இது ஊட்டச்சத்து இழப்பை குறைப்பதோடு, நுண்-பிளாஸ்டிக் மற்றும் ஆர்சனிக் போன்ற சில தேவையற்ற துகள்களையும் ஓரளவு அகற்ற உதவும்.