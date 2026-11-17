செல்வ வளம் பெருக வீட்டில் வளர்க்க வேண்டிய குபேர செடி! வாஸ்து கூறும் சிறப்புகள்
தினத்தந்தி
வீட்டில் செல்வ வளம் பெருக வேண்டும் என்பதற்காகப் பலரும் வாஸ்து சாஸ்திரத்தில் கூறப்படும் சில செடிகளை வளர்க்க விரும்புகின்றனர். அந்த வகையில் ஜேட் செடி (Jade Plant) எனப்படும் கிராசுலா செடி, குபேர செடி அல்லது பண மரம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இந்தச் செடியை வீட்டில் வளர்த்தால் அதிர்ஷ்டமும் செல்வ வளமும் அதிகரிக்கும் என்பது பாரம்பரிய நம்பிக்கையாக உள்ளது.
குபேரனுக்கு உகந்த செடியாக ஜேட் செடி கருதப்படுகிறது. இதனை வீட்டில் வளர்ப்பது பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கும் செல்வ வளத்திற்கும் வழிவகுக்கும் என்று வாஸ்து நம்பிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன.
சில வாஸ்து குறிப்புகளின்படி, ஜேட் செடியை வீட்டின் வடக்கு திசையில் வைப்பது சிறப்பானதாகக் கருதப்படுகிறது. வடக்கு திசை குபேரனுடன் தொடர்புடையதாக நம்பப்படுவதால், இந்தத் திசையில் செடியை வளர்ப்பதற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது.
ஜேட் செடியின் இலைகள் தடிமனாகவும், வட்ட வடிவிலும் பளபளப்பாகவும் காணப்படும். இதன் இலைகள் நாணயங்களைப் போல இருப்பதால் செல்வ வளத்தின் அடையாளமாகவும் வாஸ்து நம்பிக்கையில் பார்க்கப்படுகிறது.
இந்தச் செடியை வளர்ப்பதற்கு அதிக இடவசதி தேவையில்லை. சிறிய தொட்டியிலேயே வளர்க்கலாம். வீட்டின் ஜன்னல் அருகில் அல்லது நல்ல வெளிச்சம் கிடைக்கும் இடத்தில் வைத்துப் பராமரிக்கலாம்.
ஜேட் செடிக்கு அடிக்கடி தண்ணீர் ஊற்ற வேண்டியதில்லை. தொட்டியில் உள்ள மண் நன்கு காய்ந்த பிறகு தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊற்ற வேண்டும். அதிகப்படியான தண்ணீர் தேங்கினால் வேர்கள் அழுகும் வாய்ப்புள்ளது.
வாஸ்து நம்பிக்கையின்படி, வீட்டில் பசுமையான செடிகளை வளர்ப்பது நேர்மறையான சூழலை உருவாக்கும். அந்த வகையில் ஜேட் செடியை அழகுக்காகவும், வீட்டின் பசுமையை அதிகரிக்கவும் வளர்க்கலாம்.
குபேர செடியை வீட்டில் வளர்ப்பவர்கள் அது வாடாமல் தொடர்ந்து பராமரிப்பது அவசியம். போதுமான வெளிச்சம், சரியான அளவு தண்ணீர் மற்றும் நல்ல வடிகால் வசதியுள்ள தொட்டி ஆகியவற்றை உறுதி செய்தால் செடி செழிப்பாக வளரும். இதனால் வீட்டிற்கு அழகும் பசுமையும் கிடைக்கும். செல்வ வளம் பெருகும் என்பது வாஸ்து சார்ந்த நம்பிக்கை மட்டுமே; இதற்கு அறிவியல் ரீதியான உறுதிப்பாடு இல்லை.