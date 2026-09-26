முட்டை சாப்பிடுவதால் உடலுக்கு கிடைக்கும் முக்கிய நன்மைகள்!

தினத்தந்தி
முட்டையில் உயர்தர புரதம் இருப்பதால் தசைகள் மற்றும் உடல் வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது.
முட்டையில் உள்ள சத்துக்கள் மூளை மற்றும் நரம்பு செயல்பாட்டிற்கு ஆதரவளிக்கின்றன.
முட்டையில் உள்ள லூட்டின், ஜியாக்சாந்தின் போன்ற சத்துக்கள் கண் ஆரோக்கியத்திற்கு உதவுகின்றன.
வைட்டமின் D உள்ளிட்ட சத்துக்கள் எலும்புகளின் ஆரோக்கியத்திற்கு பங்களிக்கின்றன.
புரதம் மற்றும் பிற ஊட்டச்சத்துக்கள் உடலுக்கு தேவையான ஆற்றலை வழங்க உதவுகின்றன.
முட்டை வயிறு நிறைந்த உணர்வை தருவதால், தேவையற்ற இடைவேளை உணவை குறைக்க உதவலாம்.
வைட்டமின் B12, செலீனியம் போன்ற முக்கிய ஊட்டச்சத்துக்களும் முட்டையில் உள்ளன.
சீரான உணவின் ஒரு பகுதியாக முட்டையை சேர்த்துக்கொள்வது நல்ல ஊட்டச்சத்தை பெற உதவும்.