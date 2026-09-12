“முதலுதவி அறிவோம், உயிர்களைக் காப்போம்!”

தினத்தந்தி

உலக முதலுதவி தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் முதலுதவியின் முக்கியத்துவத்தை மக்களுக்கு எடுத்துரைக்கும் வகையில் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.

விபத்து அல்லது அவசரநிலை ஏற்படும் போது மருத்துவ உதவி கிடைக்கும் முன் செய்யப்படும் முதலுதவி, ஒருவரின் உயிரைக் காப்பாற்றுவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

முதலுதவி என்பது மருத்துவர்களுக்கு மட்டும் தெரிந்திருக்க வேண்டிய விஷயம் அல்ல. அடிப்படை முதலுதவி அறிவு ஒவ்வொருவருக்கும் இருப்பது அவசியம்.

சிறிய காயம், தீக்காயம், மயக்கம் அல்லது விபத்து போன்ற சூழ்நிலைகளில் சரியான முறையில் முதலுதவி செய்வது பாதிக்கப்பட்டவரின் நிலை மோசமடைவதைத் தடுக்க உதவும்.

அவசர நேரத்தில் பதற்றமடையாமல், சூழ்நிலையைப் புரிந்துகொண்டு சரியான உதவியை வழங்குவது மிகவும் முக்கியம்.

முதலுதவி பற்றிய அடிப்படை பயிற்சிகளை அனைவரும் கற்றுக்கொள்வது அவசர நேரத்தில் நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் உதவியாக இருக்கும்.

“எப்போது வேண்டுமானாலும், யாருக்கும் உதவி தேவைப்படலாம்.” எனவே முதலுதவி அறிவை நம்முடன் இருப்பவர்களிடமும் பகிர்ந்து கொள்வோம்.

ஒரு சிறிய உதவி ஒரு பெரிய உயிரைக் காப்பாற்றலாம். முதலுதவி கற்போம், அவசர நேரத்தில் சரியான உதவியை வழங்குவோம், உயிர்களைக் காப்போம்!

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