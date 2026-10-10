மனதுக்கும் உடலுக்கும் உள்ள வியக்க வைக்கும் தொடர்பு!

தினத்தந்தி
பயப்படும்போது இதயத் துடிப்பு அதிகரித்து, உடல் விரைவாகச் செயல்படத் தயாராகிறது.
தூங்கும்போது மூளை நினைவுகளை ஒழுங்குபடுத்தவும் கற்றுக்கொண்ட தகவல்களைப் பதியவும் உதவுகிறது.
சில பாடல்கள் பழைய நினைவுகளையும் உணர்வுகளையும் மீண்டும் நினைவுக்குக் கொண்டுவரலாம்.
மன அழுத்தம் அதிகரிக்கும்போது கவனம் செலுத்துவதும் முடிவெடுப்பதும் கடினமாகலாம்.
நம் கவனம் ஒரே நேரத்தில் எல்லாவற்றையும் கவனிக்க முடியாது; அதனால் சில விஷயங்களை நாம் கவனிக்காமல் விட்டுவிடலாம்.
அன்பான மனிதர்களுடன் பேசுவதும் நேரம் செலவிடுவதும் மனநலத்திற்கு உதவலாம்.
தொடர்ந்து பயிற்சி செய்வதன் மூலம் புதிய திறன்களைக் கற்றுக்கொள்ளவும் பழக்கங்களை மாற்றிக்கொள்ளவும் முடியும்.
தூக்கமின்மை உணர்ச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்துவதையும் அடுத்த நாள் கவனத்தையும் பாதிக்கக்கூடும்.