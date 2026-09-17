காலை உடற்பயிற்சியா? மாலை உடற்பயிற்சியா? உடல் எடையைக் குறைக்க எது சிறந்தது?
தினத்தந்தி
உடற்பயிற்சியின் முக்கியத்துவம்; உடல் எடையைக் குறைக்க உணவுக் கட்டுப்பாடு, முறையான உடற்பயிற்சி ஆகியவை முக்கியம். தினமும் 30 முதல் 45 நிமிடங்கள் உடற்பயிற்சி செய்வது உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும், கொழுப்பைக் கட்டுப்படுத்தவும் உதவும்.
காலை நேர உடற்பயிற்சி; காலை நேரத்தில் உடற்பயிற்சி செய்வது நாள் முழுவதும் சுறுசுறுப்பாக இருக்க உதவும். மேலும், மன அழுத்தத்தைக் குறைத்து, நாளை உற்சாகமாகத் தொடங்க உதவுகிறது.
வளர்சிதை மாற்றம்; காலை உடற்பயிற்சி செய்வதால் வளர்சிதை மாற்றம் மேம்படுவதாகக் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், உடற்பயிற்சி செய்யும் நேரத்தைவிட தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்வதே முக்கியம்.
தூக்கத்திற்கு உதவி; காலை நேரத்தில் உடற்பயிற்சி செய்வது சிலருக்கு இரவில் நன்றாகத் தூங்க உதவக்கூடும். உடற்பயிற்சிக்குப் பிறகு ஏற்படும் சுறுசுறுப்பு நாள் முழுவதும் மனநிலையை மேம்படுத்த உதவுகிறது.
மாலை நேர உடற்பயிற்சி; மாலை நேரத்தில் உடல் வெப்பநிலை அதிகமாக இருப்பதால், தசைகளின் செயல்திறன் மேம்படக்கூடும். இதனால் வலிமைப் பயிற்சி, எடைப் பயிற்சி போன்றவற்றைச் செய்ய சிலருக்கு ஏற்ற நேரமாக இருக்கலாம்.
அதிக தீவிரப் பயிற்சிகள்; மாலை நேரத்தில் அதிக தீவிரம் கொண்ட உடற்பயிற்சிகள் மற்றும் ஏரோபிக்ஸ் பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளலாம். ஆனால், உடற்பயிற்சி செய்யும் நேரம் ஒவ்வொருவரின் உடல் நிலை மற்றும் வசதியைப் பொறுத்து மாறுபடும்.
சரியான நேரத்தைத் தேர்வு செய்வது; காலை அல்லது மாலை என எந்த நேரத்திலும் உடற்பயிற்சி செய்யலாம். உங்கள் தினசரி அட்டவணை, உடற்பயிற்சியின் நோக்கம் மற்றும் உடல் நிலைக்கு ஏற்ற நேரத்தைத் தேர்வு செய்வது நல்லது.
உணவுக் கட்டுப்பாடு அவசியம்; உடல் எடையைக் குறைக்க உடற்பயிற்சியுடன் உணவுக் கட்டுப்பாட்டையும் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். அதிக கலோரி மற்றும் கொழுப்பு நிறைந்த உணவுகளைத் தொடர்ந்து சாப்பிட்டால் எடை குறைப்பது கடினமாகலாம்.