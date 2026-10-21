தினத்தந்தி
ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் 21-ஆம் தேதி தேசிய ஆப்பிள் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது.
ஆப்பிள் உலகின் பல நாடுகளில் விளைவிக்கப்படும் பிரபலமான பழங்களில் ஒன்றாகும்.
ஆப்பிளில் நார்ச்சத்து, வைட்டமின் C மற்றும் பல்வேறு தாவரச் சேர்மங்கள் உள்ளன.ஆப்பிளில் உள்ள நார்ச்சத்து குடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் செரிமானத்திற்கும் உதவுகிறது
ஆப்பிளில் உள்ள நார்ச்சத்து குடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் செரிமானத்திற்கும் உதவுகிறது
நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவின் ஒரு பகுதியாக ஆப்பிளைச் சாப்பிடுவது இதய ஆரோக்கியத்திற்கு உதவலாம்.
சிவப்பு, பச்சை, மஞ்சள் எனப் பல நிறங்களிலும் சுவைகளிலும் ஆப்பிள்கள் கிடைக்கின்றன.
ஆப்பிளை அப்படியே சாப்பிடலாம்; பழச்சாலட், ஓட்ஸ் மற்றும் பல உணவுகளிலும் சேர்க்கலாம்
இனிப்புச் சுவையும் நார்ச்சத்தும் கொண்ட ஆப்பிள், அன்றாட உணவில் சேர்த்துக்கொள்ள ஏற்ற பழமாகும்