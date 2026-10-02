ஓட்ஸ் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்!

தினத்தந்தி
ஓட்ஸில் நார்ச்சத்து அதிகமாக இருப்பதால் நீண்ட நேரம் வயிறு நிறைந்த உணர்வை தர உதவும்.
ஓட்ஸில் உள்ள soluble fiber, குறிப்பாக beta-glucan, கொலஸ்ட்ரால் அளவை கட்டுப்படுத்த உதவலாம்.
உணவுக்குப் பிறகு இரத்தச் சர்க்கரை வேகமாக உயர்வதை குறைக்க உதவக்கூடும்.
ஓட்ஸில் புரதம் மற்றும் பல்வேறு தாதுக்கள் உள்ளன.
காலை உணவாக எடுத்துக்கொண்டால் நாள் தொடக்கத்தில் தேவையான ஆற்றலை வழங்க உதவும்
நார்ச்சத்து இருப்பதால் செரிமான ஆரோக்கியத்திற்கு உதவக்கூடும்.
பால், தயிர், பழங்கள் அல்லது கொட்டைகளுடன் சேர்த்து சத்தான உணவாக எடுத்துக்கொள்ளலாம்.