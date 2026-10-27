அமைதியாய் தாக்கும் சிறுநீரகப் புற்றுநோய்: கவனிக்க வேண்டிய 8 எச்சரிக்கைகள்!
தினத்தந்தி
சிறுநீரகப் புற்றுநோய் என்றால் என்ன? ரத்தத்தில் உள்ள கழிவுகளையும் தேவையற்ற திரவங்களையும் வடிகட்டி வெளியேற்றும் சிறுநீரகத்தில் உள்ள செல்கள் கட்டுப்பாடின்றிப் பெருகிக் கட்டியாக உருவாகும்போது சிறுநீரகப் புற்றுநோய் ஏற்படுகிறது.
சிறுநீரகப் புற்றுநோயின் வகைகள்; பெரியவர்களிடம் காணப்படும் முக்கிய வகை சிறுநீரகச் செல் புற்றுநோய் ஆகும். இதுதவிர, சிறுநீர்ப் பாதையில் ஏற்படும் புற்றுநோய்களும் குழந்தைகளிடம் காணப்படும் வில்ம்ஸ் கட்டி போன்ற அரிய வகைகளும் உள்ளன.
ஆரம்பத்தில் அறிகுறிகள் இல்லாமல் இருக்கலாம்; சிறுநீரகப் புற்றுநோய் ஆரம்பக் கட்டத்தில் வெளிப்படையான அறிகுறிகளை ஏற்படுத்தாமல் இருக்கலாம். எனவே, உடலில் ஏற்படும் அசாதாரண மாற்றங்களைக் கவனிப்பது அவசியம்.
சிறுநீரில் ரத்தம் வெளியேறுதல்; சிறுநீர் சிவப்பு அல்லது தேநீர் நிறத்தில் மாறுவது எச்சரிக்கை அறிகுறியாக இருக்கலாம். இதற்குப் பிற காரணங்களும் இருக்கலாம் என்பதால், ரத்தம் தென்பட்டால் உடனடியாக மருத்துவரை அணுக வேண்டும்.
முதுகு மற்றும் வயிற்றுப் பகுதியில் வலி; முதுகின் ஒரு பக்கத்தில் தொடர்ந்து வலி அல்லது வயிற்றின் பக்கவாட்டில் வீக்கம் ஏற்படுவது கவனிக்க வேண்டிய அறிகுறிகளாகும். இவை நீடித்தால் மருத்துவப் பரிசோதனை செய்துகொள்ள வேண்டும்.
உடல் எடை குறைதல் மற்றும் சோர்வு; காரணமின்றி உடல் எடை குறைதல், பசியின்மை, கடுமையான சோர்வு மற்றும் அடிக்கடி காய்ச்சல் ஏற்படுதல் போன்றவை சிலருக்கு அறிகுறிகளாக இருக்கலாம்.
அபாயக் காரணிகள்; புகைப்பழக்கம், உடல் பருமன், உயர் ரத்த அழுத்தம், நீண்டகால டயாலிசிஸ் சிகிச்சை மற்றும் குடும்பத்தில் புற்றுநோய் இருந்த வரலாறு ஆகியவை சிறுநீரகப் புற்றுநோயின் அபாயத்தை அதிகரிக்கலாம்.
எப்போது மருத்துவரை அணுக வேண்டும்?சிறுநீரில் ரத்தம், தொடர்ந்து முதுகுவலி அல்லது காரணமின்றி உடல் எடை குறைதல் போன்ற அறிகுறிகள் இருந்தால் மருத்துவரை அணுகவும். தேவைக்கேற்ப சிறுநீர்ப் பரிசோதனை, அல்ட்ராசவுண்ட் அல்லது சி.டி. ஸ்கேன் பரிந்துரைக்கப்படலாம்.