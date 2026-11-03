சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ஏற்ற துவரம் பருப்பு! எப்படி சாப்பிட வேண்டும்?

தினத்தந்தி
துவரம் பருப்பு இந்திய உணவுகளில் முக்கிய இடம் பிடித்துள்ளது. இதில் புரதம், நார்ச்சத்து, பொட்டாசியம், மெக்னீசியம் போன்ற சத்துக்கள் உள்ளன. இதனைச் சரியான அளவில் உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது உடலுக்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்துகளைப் பெற உதவும்.
துவரம் பருப்பில் உள்ள புரதமும் நார்ச்சத்தும் வயிறு நிறைந்த உணர்வைத் தர உதவுகின்றன. இதனால் அடிக்கடி பசி ஏற்படுவது குறையலாம். இருப்பினும், துவரம் பருப்பைச் சாப்பிடுவதால் மட்டும் சர்க்கரை நோயைக் கட்டுப்படுத்திவிட முடியாது.
துவரம் பருப்பிலும் கார்போஹைட்ரேட் உள்ளது. அதே நேரத்தில், அதிலுள்ள புரதமும் நார்ச்சத்தும் இரத்தச் சர்க்கரை அளவில் ஏற்படும் மாற்றங்களைப் பாதிக்கக்கூடும். எனவே, பருப்பைச் சரியான அளவில் உட்கொண்டு, உணவின் மொத்த அளவையும் கவனிப்பது அவசியம்.
துவரம் பருப்பில் சில தாவரச் சேர்மங்கள் உள்ளன. இவற்றில் சிலவற்றுக்கு ஆக்ஸிஜனேற்றப் பண்புகள் இருக்கலாம். இருப்பினும், துவரம் பருப்பைச் சாப்பிடுவதால் சர்க்கரை நோய் குணமாகும் என்று கூற முடியாது.
துவரம் பருப்பில் உள்ள புரதமும் நார்ச்சத்தும் நீண்ட நேரம் வயிறு நிறைந்த உணர்வைத் தருகின்றன. இதனால் தேவையற்ற சிற்றுண்டிகளை அடிக்கடி சாப்பிடுவதைத் தவிர்க்க உதவலாம். உடல் எடையைக் கட்டுப்படுத்த இதனுடன் காய்கறிகளையும் அளவான தானியங்களையும் சேர்த்துச் சாப்பிடலாம்.
சர்க்கரை நோயாளிகள் துவரம் பருப்பை மதிய உணவு அல்லது இரவு உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். சமைத்த பருப்பை அரை கிண்ணம் அளவில் சேர்ப்பது சிலருக்கு ஏற்றதாக இருக்கலாம். சரியான அளவு அவரவர் உடல்நிலை மற்றும் உணவுத் திட்டத்தைப் பொறுத்து மாறுபடும்.
துவரம் பருப்பைச் சாதத்துடன் சேர்த்துச் சாப்பிடலாம். பருப்பு சாம்பார், காய்கறிகள் சேர்த்த கூட்டு அல்லது கிச்சடி போன்ற உணவு வகைகளிலும் பயன்படுத்தலாம். அதிக எண்ணெய், நெய் மற்றும் உப்பு சேர்ப்பதைக் குறைத்து, காய்கறிகளுடன் சேர்த்துச் சாப்பிடுவது நல்லது.