உலகில் இருக்கும் வித்தியாசமான இயற்கை நிகழ்வுகள்!

தினத்தந்தி
எண்ணெய் விளக்குகள் – மின்சாரம் இல்லாத காலத்தில் வீடுகளுக்கும் கோயில்களுக்கும் முக்கிய வெளிச்சமாக இருந்தன.
இயற்கை வாசனைப் பொருட்கள் – சந்தனம், அகில் போன்றவை வாசனைக்காகவும் சில பாரம்பரிய பயன்பாடுகளுக்காகவும்
மண் பானைகள் – தண்ணீர், தானியங்கள் மற்றும் உணவுப் பொருட்களை சேமிக்க பரவலாக பயன்படுத்தப்பட்டன.
இலைத் தட்டுகள் – பல பகுதிகளில் உணவு பரிமாறுவதற்கு இயற்கை இலைகள் பயன்படுத்தப்பட்டன.
மூங்கில் கூடைகள் – தானியங்கள், காய்கறிகள் மற்றும் பல பொருட்களை எடுத்துச் செல்லவும் சேமிக்கவும் பயன்படுத்தப்பட்டன.
ஓலைச்சுவடிகள் – முக்கியமான தகவல்கள், இலக்கியங்கள் மற்றும் அறிவு போன்றவை பதிவு செய்ய பயன்படுத்தப்பட்டன.
மரப்பொருட்கள் – வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் முதல் விவசாயக் கருவிகள் வரை பலவற்றில் மரம் முக்கியப் பொருளாக இருந்தது.
நீர்க்கடிகாரம் – தண்ணீர் ஓடும் வேகத்தை அடிப்படையாக வைத்து நேரத்தை கணிக்கும் முறைகள் பழங்காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டன.