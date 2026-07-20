வீட்டை விட்டு வெளியேறும்போது பூனை குறுக்கே வந்தால் என்ன நடக்கும்?

தினத்தந்தி
பூனை வழி மறித்தால் அது துரதிர்ஷ்டம் என்ற நம்பிக்கை பலரிடமும் இன்றும் காணப்படுகிறது. வீட்டிலிருந்து முக்கியமான வேலைக்காக வெளியே செல்லும்போது பூனை குறுக்கே சென்றால், சில நிமிடங்கள் காத்திருந்து பிறகு செல்வது நல்லது என்று பலர் நம்புகின்றனர். ஆனால் இந்த நம்பிக்கைக்கு அறிவியல் ஆதாரம் இல்லை.
பழங்கால நம்பிக்கைகளில் பூனைகள் எதிர்மறை ஆற்றலைக் கொண்டு வருவதாக கருதப்பட்டதால், வீட்டில் பூனை இருப்பது நல்லதல்ல என்ற கருத்து உருவானது. இது ஜோதிட நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் கூறப்படும் விளக்கமாகும்.
சில பாரம்பரிய நம்பிக்கைகளின்படி, பூனை இடமிருந்து வலமாகச் சென்றால் அது அசுபமான அறிகுறியாகவும், வலமிருந்து இடமாகச் சென்றால் மங்களகரமான அறிகுறியாகவும் கருதப்படுகிறது. இருப்பினும், இந்த நம்பிக்கைகள் பிராந்தியத்திற்கு பிராந்தியம் மாறுபடுகின்றன.
பூனை அழும் சத்தமும் சிலரால் நல்ல சகுனமாகக் கருதப்படுவதில்லை. குறிப்பாக இரவு நேரங்களில் பூனை தொடர்ந்து கத்தினால், அது ஏதோ கெட்ட சம்பவத்திற்கான அறிகுறி என்று பழைய தலைமுறையினர் நம்பி வந்துள்ளனர்.
இந்தியா மட்டுமல்லாமல் உலகின் பல நாடுகளிலும் பூனைகளைப் பற்றிய பல்வேறு மூடநம்பிக்கைகள் உள்ளன. சில நாடுகளில் கருப்பு பூனை அசுபமாகக் கருதப்படுகிற நிலையில், வேறு சில நாடுகளில் அதையே அதிர்ஷ்டத்தின் அடையாளமாகவும் பார்க்கின்றனர்.
பழங்காலத்தில் மக்கள் காடுகள் வழியாகப் பயணம் செய்தபோது, பூனை வழியைக் கடந்தால் அதன் பின்னால் வேட்டையாடும் காட்டு விலங்கு இருக்கலாம் என்று அச்சப்பட்டனர். அந்த அனுபவங்களே பின்னர் சகுன நம்பிக்கைகளாக மாறியிருக்கலாம் என்று சில ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர்.
பூனைகள் பெரும்பாலும் இரவு நேரங்களில் சுறுசுறுப்பாக வேட்டையாடும் விலங்குகள். அவற்றின் கண்களில் இருக்கும் சிறப்பு அமைப்பு காரணமாக இரவில் ஒளிர்வது போல தோன்றுகிறது. இதனால் பிற விலங்குகள் எச்சரிக்கையாக இருப்பதும் இயல்பான ஒன்றாகும்.
மொத்தத்தில், பூனை வழி மறித்தால் துரதிர்ஷ்டம் ஏற்படும் என்ற நம்பிக்கைக்கு உறுதியான அறிவியல் ஆதாரம் இல்லை. இது தலைமுறைகள் கடந்து வந்த பாரம்பரிய நம்பிக்கையாகவே பார்க்கப்படுகிறது. எனவே இதை மூடநம்பிக்கையாகவா அல்லது பாரம்பரிய நம்பிக்கையாகவா கருதுவது என்பது ஒவ்வொருவரின் தனிப்பட்ட நம்பிக்கையைப் பொறுத்தது.