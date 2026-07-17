வெண்மேகம் VS கருமேகம் - மழை வரும்போது மேகம் ஏன் கருப்பாக மாறுகிறது?

Subash T
வானத்தில் பஞ்சு மிட்டாய் போல வெண்மையாக மிதக்கும் மேகங்கள், மழை வரப்போகும் நேரத்தில் மட்டும் ஏன் திடீரென கருமேகங்களாக மாறுகின்றன என்று பலருக்கும் ஆச்சரியம் இருக்கும். இதற்குப் பின்னால் ஒரு சுவாரஸ்யமான அறிவியல் காரணம் இருக்கிறது.
மேகம் என்பது காற்றில் மிதக்கும் கோடிக்கணக்கான மிகச் சிறிய நீர்த்துளிகள் (Water Droplets) மற்றும் பனித்துகள்களின் கூட்டமாகும். சாதாரண நேரங்களில் இந்த நீர்த்துளிகள் மிகவும் சிறியதாகவும், மேகம் குறைந்த அடர்த்தியுடனும் இருக்கும்.
சூரியனிலிருந்து வரும் வெள்ளை ஒளி (White Light) இந்த மேகத்தின் மீது விழும்போது, அதிலுள்ள சிறிய நீர்த்துளிகள் அந்த ஒளியை எல்லா திசைகளிலும் சமமாகச் சிதறடிக்கின்றன. இதையே ஒளிச் சிதறல் (Scattering of Light) என்று அழைக்கிறார்கள்.
சூரிய ஒளியில் உள்ள ஏழு நிறங்களும் ஒன்றாகச் சிதறுவதால், மேகம் நமக்குப் வெண்மையாகத் தெரிகிறது. அதனால்தான் நல்ல வானிலையில் மேகங்கள் பஞ்சு போல வெள்ளை நிறத்தில் காட்சியளிக்கின்றன.
மழை பெய்யும் முன், மேகத்துக்குள் இருக்கும் சிறிய நீர்த்துளிகள் ஒன்றோடொன்று சேர்ந்து பெரிய துளிகளாக மாறுகின்றன. இதனால் மேகம் மிகவும் அடர்த்தியாகவும், தடிமனாகவும் மாறுகிறது.
இந்நிலையில் சூரிய ஒளி அந்த அடர்த்தியான மேகத்தை முழுமையாக ஊடுருவ முடியாது. ஒளியின் பெரும்பகுதி மேகத்தின் மேல் பகுதியில் பிரதிபலிக்கவோ அல்லது சிதறவோ செய்கிறது. இதனால் மேகத்தின் கீழ்பகுதிக்கு மிகவும் குறைவான ஒளியே சென்றடைகிறது.
தரையில் இருந்து பார்க்கும் நமக்கு, ஒளி குறைவாக இருக்கும் அந்த மேகத்தின் அடிப்பகுதி கருப்பு அல்லது அடர் சாம்பல் நிறத்தில் தெரிகிறது. உண்மையில் மேகம் கருப்பாக மாறுவதில்லை; ஒளி குறைவாக இருப்பதால் அப்படித் தோன்றுகிறது.
சுருக்கமாகச் சொன்னால், மேகத்தில் நீர்த்துளிகள் குறைவாக இருந்தால் அது சூரிய ஒளியை எளிதாகச் சிதறடித்து வெண்மையாகத் தெரியும். ஆனால், நீர்த்துளிகள் அதிகமாகி மேகம் தடிமனாக மாறினால், ஒளியை மறைத்து கருமேகமாகக் காட்சியளிக்கும்.
எனவே, வானத்தில் கருமேகங்கள் தோன்றினால், அந்த மேகத்துக்குள் அதிகளவு நீர்த்துளிகள் சேர்ந்து மழை பெய்யத் தயாராக இருக்கிறது என்பதற்கான இயற்கையின் முக்கிய அறிகுறியாகும். கருமேகம் என்றால் அது நிறம் மாறியது அல்ல; மழையை சுமந்துகொண்டிருக்கும் அடர்த்தியான மேகம்தான்.