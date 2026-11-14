சிறுவயதிலேயே குழந்தைகளுக்குப் பற்கள் சொத்தை ஏற்படுவது ஏன்?

தினத்தந்தி
குழந்தைகள் அதிகமாக இனிப்பு, சாக்லேட் மற்றும் மிட்டாய் சாப்பிடுவது பற்கள் சொத்தை ஏற்பட முக்கிய காரணமாகும்.
பால் குடித்த பிறகு வாயைச் சுத்தம் செய்யாமல் இருப்பதும் பற்களில் கிருமிகள் வளர வழிவகுக்கும்
பற்களைச் சரியாகத் துலக்காததால் உணவுத் துகள்கள் பற்களில் தங்கி சொத்தை ஏற்படலாம்.
எந்த உணவைச் சாப்பிட்ட பிறகும், குறிப்பாக இனிப்பு அல்லது பால் குடித்த பிறகு தண்ணீரால் வாய் கொப்பளிக்காமல் விடுவது பற்களைப் பாதிக்கும்.
குழந்தைகளின் பால் பற்களின் மேல் அடுக்கு (Enamel) பெரியவர்களின் பற்களை விட மிகவும் மென்மையாகவும் மெல்லியதாகவும் இருப்பதால், அமிலத் தாக்குதலால் மிக விரைவாகச் சொத்தையாகிவிடும்.
பெரியவர்கள் தாங்கள் சாப்பிட்ட கரண்டியால் குழந்தைகளுக்கு ஊட்டுவது அல்லது உணவை ஊதி ஆறவைத்துக் கொடுப்பது போன்ற செயல்களால், பெரியவர்களின் வாயிலுள்ள சொத்தை ஏற்படுத்தும் பாக்டீரியாக்கள் குழந்தைகளுக்குப் பரவுகின்றன.
பாக்கெட் ஜூஸ்கள் மற்றும் குளிர்பானங்களில் உள்ள அதிகப்படியான சர்க்கரை மற்றும் அமிலத்தன்மை பற்களின் எனாமலை அரித்துச் சொத்தையை உண்டாக்குகிறது.
ஆறு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை பல் மருத்துவரிடம் பரிசோதனை செய்வது பற்களின் ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாக்க உதவும்.