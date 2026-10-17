உலகின் மிக விசித்திரமான விலங்குகள்!

தினத்தந்தி
ஆக்சலாட்டல் (Axolotl) வெட்டுப்பட்ட சில உடல் உறுப்புகளை மீண்டும் வளர்க்கும் வியக்க வைக்கும் திறன் கொண்ட நீர்வாழ் உயிரினம் இது.
பிளாட்டிபஸ் (Platypus): வாத்தைப் போன்ற அலகும், நீர்நாய் போன்ற உடலும் கொண்ட இந்த விலங்கு முட்டையிட்டு இனப்பெருக்கம் செய்கிறது.
டார்டிகிரேட் (Tardigrade): மிகச் சிறிய இந்த உயிரினம் கடுமையான வெப்பம், குளிர் மற்றும் நீரற்ற சூழல்களையும் குறிப்பிட்ட நிலையில் தாங்கும் திறன் கொண்டது.
நக்சல் மீன் (Blobfish): ஆழ்கடலில் வாழும் இந்த மீன், கடலுக்கு வெளியே குறைந்த அழுத்தத்தில் எடுக்கப்படும்போது விசித்திரமான தோற்றத்தைப் பெறுகிறது.
நட்சத்திர மூக்கு எலி (Star-nosed Mole): இதன் மூக்கில் நட்சத்திரம் போன்ற அமைப்பு உள்ளது. இது இரையை வேகமாகக் கண்டறிய உதவுகிறது.
இலைவால் கெக்கோ (Leaf-tailed Gecko): இலையைப் போன்ற வால் மற்றும் உடல் அமைப்பால் சுற்றுப்புறத்துடன் கலந்து எதிரிகளிடமிருந்து மறைந்துகொள்கிறது.
இறால் துப்பாக்கி (Pistol Shrimp): இதன் ஒரு பெரிய நகத்தை வேகமாக மூடுவதால் நீரில் அதிர்ச்சி அலை உருவாகிறது. இது இரையைப் பிடிக்கவும் பாதுகாப்பிற்காகவும் உதவுகிறது.
நர்வால் (Narwhal): கடலில் வாழும் இந்த உயிரினத்தின் தலையிலிருந்து நீண்ட தந்தம் போன்ற அமைப்பு நீண்டிருக்கும். உண்மையில் அது நீண்ட பல்லாகும்.