எடப்பாடி தொகுதியில் மீண்டும் வெற்றி நோக்கி பழனிசாமி?

சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள 11 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் ஒன்றாக எடப்பாடி குறிப்பிடப்படுகிறது. இந்த தொகுதி அரசியல் ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும்.
இந்த பெயரை கேட்டவுடன் முன்னாள் முதலமைச்சரும், அதிமுக பொதுச் செயலாளருமான கே. பழனிசாமியின் தொகுதி என்பதையே பலரும் நினைவில் கொள்கிறார்கள். அவர் இந்த தொகுதியுடன் நீண்டகால தொடர்பு கொண்டவர்.
தொகுதியில் பல்வேறு நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி, மக்களுடன் நெருக்கமாக இருந்து தேர்தல் பணிகளை தீவிரப்படுத்தி வருகிறார். மீண்டும் வெற்றி பெறும் நோக்கில் அவர் செயல்படுகிறார்.
முதலமைச்சராக இருந்த காலத்திலும், தற்போது எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருக்கும் நிலையிலும் கூட, சென்னையை விட சேலத்தில் அதிக நாட்கள் தங்குவது அவரது தனிச்சிறப்பாகும்.
கட்சியினரை அடிக்கடி சந்தித்து, அவர்களது குடும்ப நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பது மூலம் அவர் அடிப்படை அமைப்பை வலுப்படுத்தி வருகிறார். இது அவருக்கு நிலையான ஆதரவை உருவாக்கியுள்ளது.
எடப்பாடி தொகுதியில் 1989 முதல் 2021 வரை ஐந்து முறை எம்.எல்.ஏவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். இது அவரது அரசியல் பலத்தை காட்டுகிறது.
எம்.ஜி.ஆர் மறைவுக்குப் பிறகு ஏற்பட்ட கட்சி பிளவின் போது, ஜெயலலிதா அணியில் இணைந்து சேவல் சின்னத்தில் போட்டியிட்டு அவர் வெற்றி பெற்றார். பின்னர் 1991, 2011, 2016, 2021 தேர்தல்களிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
வரவிருக்கும் தேர்தலை பொருத்தவரை, சொந்த தொகுதி ஆதரவு, நலத்திட்டங்கள், உள்ளூர் செல்வாக்கு மற்றும் கூட்டணி வாக்குகள் ஆகியவற்றால் மீண்டும் வெற்றி பெற அதிக வாய்ப்பு இருப்பதாக அரசியல் வட்டாரங்கள் மதிப்பிடுகின்றன.