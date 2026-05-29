இன்றைய ராசிபலன் (29.05.2026): எதிர்பாராத சந்திப்பு நிகழும் நாள்..!

கிழமை: வெள்ளிக்கிழமை
தமிழ் வருடம்: பராபவ
தமிழ் மாதம்: வைகாசி
நாள்: 15
ஆங்கில தேதி: 29
மாதம்: மே
வருடம்: 2026
நட்சத்திரம்: இன்று பிற்பகல் 12-03 வரை சுவாதி பின்பு விசாகம்
திதி: இன்று காலை 11-17 வரை திரயோதசி பின்பு சதுர்த்தசி
யோகம்: சித்த யோகம்
நல்ல நேரம்: காலை 09-30 to 10-30
நல்ல நேரம்: மாலை 04-30 to 5-30
ராகு காலம்: காலை 10-30 to 12-00
எமகண்டம்: மாலை 3-00 to 4-30
குளிகை: காலை 07-30 to 09-00
கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 12-30 to 1-30
கௌரி நல்ல நேரம்: மாலை 6-30 to 7-30
சூலம்: மேற்கு
உத்திரட்டாதி, ரேவதி
மேஷம்
விவசாயிகளின் கோரிக்கை நிறைவேறும். கணவன் மனைவி உறவில் பிரச்சினை இருக்காது. பிள்ளைகள் தங்கள் சந்தேகங்களை பெற்றோரிடம் போக்கிக் கொள்வர். சிலருக்கு கௌரவப் பதவிகள் தேடி வரும். மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வியில் ஆர்வம் பிறக்கும். சுப நிகழ்ச்சிகள் வீட்டில் நடக்கும்.
ரிஷபம்
உத்யோகஸ்தர்களிடையே நட்பு பலப்படும். வழக்கறிஞர்கள் சுபிட்சம் காண்பர். தம்பதிகளிடையே அன்பு பெருகும். புதிய ஏஜென்சி எடுப்பீர்கள். மார்கெட்டிங் பிரிவினர்களுக்கு கூடுதல் அலைச்சல் உண்டு. விவசாயிகளின் பொருட்களுக்கு விலை ஏற்றம் உண்டு. பயணங்களின் போது செல்போன் பேச வேண்டாம்.
மிதுனம்
உத்யோகஸ்தர்கள் எதிர்பார்த்த சம்பள உயர்வு கிடைக்கும். வியாபாரிகள் முதலீட்டைப் பெருக்குவர். தம்பதிகளிடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்படும். விட்டுக்கொடுப்பது நல்லது. எதிர்பாராத சந்திப்பு நிகழும். வேற்றுமதத்தவர் உதவுவார். செலவு கூடும். சிக்கனம் தேவை. பழைய வீட்டை சீர் செய்வீர்கள்.
கடகம்
குடும்பத் தலைவிகள் சேமிக்கத் துவங்குவர். பெண் உத்யோகஸ்தர்களை சுயமரியாதையுடன் நடத்தப்படுவர். அரசு வகையில் ஆதாயம் கிடைக்கும். கணவன் மனைவி உறவில் அன்யோன்யம் அதிகரிக்கும். மாமியார் மருமகள் பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வரும். கலைஞர்கள் சுபிட்சம் காண்பர்.
சிம்மம்
வழக்குகளை இழுத்தடிக்கும். அரசாங்க விஷயம் சாதகமாக முடியும். வி.ஐ.பிகளுக்கு நெருக்கமாவீர்கள். தம்பதிகள் இணைந்து செயல்படுவர். பூர்வீக சொத்தில் தங்கள் பங்கு கிடைக்கும். மாணவர்கள் விடுமுறையை கைத்தொழில் கற்க பயன்படுத்துவர். எதிர்பார்த்த காரியம் இன்று நிறைவேறும்.
கன்னி
உத்யோகத்தில் வேலை சுலபமாக முடியும். வியாபாரத்தில் வளர்ச்சி கூடும். தாயின் தேவையை நிறைவேற்றுவீர்கள். குழந்தை பாக்யம் கிடைக்கும். பழைய வழக்கில் சாதகமான தீர்ப்பு வரும். பிள்ளைகளால் நன்மைகள் நடக்கும். கணவரிடம் இருந்து எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கும். தேக ஆரோக்கியம் சிறக்கும்.
துலாம்
வெளிநாட்டிற்கு செல்ல விசா கிடைக்கும். தம்பதிகள் சமரசமாக செல்வர். வரவுக்கேற்ப செலவு செய்வர். உத்யோகஸ்தர்களுக்கு சலுகைகள் கிடைக்கும். உணவு வியாபாரம் நன்கு நடைபெறும். அரசு சம்பந்தப்பட்ட விசயங்களில் நல்ல செய்தி கிட்டும். கடன் கொடுத்த பணம் திரும்ப கிடைக்கும். தேக ஆரோக்கியம் மேம்படும்.
விருச்சிகம்
குறுகிய தூரப் பயணங்கள் மேற்கொள்வீர்கள். உறவினர்கள் வருகை உண்டு. மாணவர்கள் உறவினர் வீட்டிற்கு விசேஷத்திற்காக செல்வர். நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். மார்கெட்டிங் பிரிவினர் இலக்கினை முடிப்பர். எதிர்பார்த்த புதிய வேலை கிடைக்கும். அரசியல்வாதிகளுக்கு நினைத்த பதவி கிடைக்கும்.
தனுசு
குடும்பத் தலைவிகளின் எண்ணங்கள் ஈடேறும். உத்யோகஸ்தர்களுக்கு சலுகைகள் கிடைக்கும். வியாபாரம் செழிக்கும். தம்பதிகளின் அன்யோன்யம் பெருகும். நண்பர்கள் மத்தியில் அந்தஸ்து உயரும். ஆபரணங்கள் வாங்குவீர்கள். பெண்களுக்கு இடுப்பு கை, கால் வலி நீங்கும். மாணவர்கள் பகுதி படிப்பில் சேருவர்.
மகரம்
பெண்களுக்கு தாங்கள் விரும்பிய வரண் கிடைக்கும். வீட்டில் சுபகாரிய நிகழ்ச்சி நடந்தேறும். உத்யோகத்தில் மதிப்பு கூடும். பணியாளர்களுக்கு, வேலைப்பளு இருக்கும். வியாபாரத்தில் சூழ்ச்சியை வெல்வீர்கள். பயணங்களால் மகிழ்ச்சி உண்டு. நண்பர்கள் உண்மையாக இருப்பர். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவுவர்.
கும்பம்
தம்பதிகளின் அன்பு மேலோங்கும். வியாபாரத்தில் போட்டிகளையும் தாண்டி ஓரளவு லாபம் வரும். தாய்வழி உறவினர்களிடம் மதிப்பு, மரியாதைக் கூடும். கெட்ட நண்பர்களை ஒதுக்குவீர்கள். அரைகுறையாக நின்ற விஷயங்கள் உடனே முடியும். உடல்நிலையில் சிறுபாதிப்பு ஏற்பட்டு விலகும்.
மீனம்
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் இறைவனை மட்டும் பிரார்த்திப்பது நல்லது. காரணம் இன்று பல காரியதடைகள் இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. யாரிடமும் வாக்குவாதங்கள் செய்ய வேண்டாம் மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் என்பதால் மிகவும் கவனம் தேவை.